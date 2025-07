El conflicto de los bomberos deja en mínimos los dos parques de la Safor

El conflicto laboral que se está produciendo en el Consorcio Provincial de Bomberos de València, dependiente de la diputación, está generando una situación que los propios profesionales consideran insostenible y que pone en riesgo la rapidez y la eficacia a la hora de actuar cuando se produce una emergencia.

Prueba de ello es que este pasado jueves el parque de bomberos de Oliva, situado en el polígono al sur de la ciudad, tuvo que cerrar sus puertas por falta de personal. En jornadas anteriores, y también hoy viernes, ha podido reabrir con dos bomberos llegados de otros parques, pero según señalan profesionales consultados por este periódico, en absoluto está garantizado que pueda estar operativo todos los días.

En Gandia la situación no es mucho mejor. Hoy estaban si cabo para dirigir las operaciones y sin el personal suficiente para llevar a cabo una segunda salida. Es decir, si se producen dos incendios simultáneos, resultaría imposible actuar en ambos con los efectivos disponibles en este parque.

Además, el vehículo destinado a incendios forestales no tiene personal, y la escalera de rescate con la cesta que alcanza a un octavo piso, fundamental para rescatar a personas en siniestros a gran altura, no tiene la ITV en vigor y no debería circular. Habría que esperar a la llegada de un vehículo similar que tiene su base en el parque de Alzira para montar el dispositivo de rescate si no se puede evacuar una vivienda por otras vías.

La reunión de este viernes para tratar de llegar a un acuerdo entre los representantes de los bomberos y del Consorcio Provincial ha terminado sin éxito, de manera que la protesta va a seguir en los próximos días.

Sin refuerzos forestales

Ante esta situación, el grupo de Compromís per Oliva ha considerado que el cierre del parque de esta ciudad responde «al fracaso estrepitoso» de la gestión del diputado del Consorcio, Avelino Mascarell, y advierte de que la situación es «grave» porque «tampoco se cuenta con refuerzos forestales, un servicio prácticamente desmantelado en plena temporada de alto riesgo de incendios».

La concejala Yolanda Navarro ha asegurado que los bomberos advirtieron de los problemas al Gobierno local de Oliva, pero añade que la alcaldesa, Yolanda Pastor, «no ha mostrado ningún interés al reunirse con el personal afectado ni ha actuado como otros alcaldes de la comarca para evitar esta situación insostenible».

«Desde Compromís per Oliva reclamamos explicaciones inmediatas sobre qué gestiones ha hecho el ayuntamiento, cuántas reuniones se han mantenido con el Consorcio Provincial de Bomberos y la Diputación y por qué no se ha informado la ciudadanía ni a los grupos políticos municipales de una situación tan grave», concluye la portavoz valencianista, quien reprocha a la alcaldesa que en este caso no le sirvan «las alianzas políticas con el grupo Ens Uneix», que gobierna la diputación junto al PP, «si no aportan ningún beneficio real al pueblo de Oliva, más aún en una situación de emergencia como esta».