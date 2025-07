Gandia reabre la avenida de la Pau y para las obras para el verano

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado este viernes la reapertura de la avenida de la Pau, entre el Grau y la playa, tras meses de unas obras incluidas en el tercer Plan de Sostenbilidad turística, que a sido financiado íntegramente con fondos europeos con un presupuesto de 630.000 euros.

El alcalde, José Manuel Prieto, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y el presidente de la Junta de Distrito del Grau, Miguel Ángel Picornell, han visitado esta mañana ese punto, concretamente el tramo entre el paseo marítimo Neptú y la calle Mare Nostrum, que ya podrá ser utilizado por los veraneantes que lleguen a la ciudad las próximas semanas.

Los trabajos no están finalizados al cien por cien pero, como estaba programado, se paralizan durante los meses de verano para no entorpecer el turismo y que no haya problemas en una ciudad que acoge a miles de personas en julio y agosto.

Así, una vez finalizado el verano, las obras entrarán en su segunda fase, prevista para comenzar el próximo mes de octubre y concluir en marzo de 2026. En esta nueva etapa, los trabajos continuarán en el tramo comprendido entre la calle Mare Nostrum y la calle Atlàntic.

Además, el proyecto contempla mejoras para todo el ámbito de actuación —tanto de la primera como de la segunda fase—, que incluyen la renovación del alumbrado público, la plantación de arbolado en la acera sur y la instalación de nuevo mobiliario urbano.

Desde el consistorio recuerdan que la plantación de árboles debe realizarse en otoño o primavera, ya que estas estaciones ofrecen las condiciones más adecuadas para que los ejemplares arraiguen con fuerza y crezcan correctamente.

El alcalde, José Manuel Prieto, ha afirmado que el objetivo «no es solo humanizar el entorno, sino hacerlo más funcional, dotar al entorno de equipamientos urbanos a la altura de una inversión económica que nos conecta directamente con el paseo marítimo Neptuno». Prieto recordó que Gandia es la única ciudad que ha recibido tres planes de Sostenibilidad Turística.