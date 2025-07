Gandia: Homenatge a la llibertat d'expressió

Una peça única però composta per una gàbia de ferro, antigues màquines d'escriure muntades l'una damunt de l'altra, lletres que ressonen amb una força rebel que busca la llibertat d'expressar-se.

L’escultura de Joan Sapena crea una relació dialèctica que activa una reacció dinàmica entre censura i llibertat, fent un homenatge a Miguel de Cervantes y Saavedra, i que ens recorda aquell moment en què don Quijote diu a Sancho: "la libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida"

Així doncs, la centralitat del tema és la llibertat d’expressió representada amb màquines d’escriure engabiades, recordant de nou un altre moment de censura en les gestes d’un escuder famolenc i un cavaller amb fam, amb aquells llibres que la neboda de don Quijote deia que no es podien perdonar porque todos han sido los dañadores, i els que havien provocat la seua bogeria, i per això calia cremar-los a la foguera.

L’artista representa la importància del dret a la llibertat front a la violència de la censura, llevant el soroll, l’aire i l’espai a les lletres i a les paraules.

Joan Sapena construeix l’escultura inspirat en diversos moments i reflexions sobre la lectura del 'Don Quijote de la Mancha', plantejant preguntes sobre l’art, com quan el capellà proposa llegir els títols dels llibres que es volien cremar, decidint salvar-ne un que va caure als peus del barber, conegut com la història del famós cavaller Tirant lo Blanc, perquè el considerava un tresor i una mina de passatemps, i que pel seu estil era el millor llibre del món. Un llibre on mengen els cavallers i dormen als seus llits, i fan testament abans de morir.

El títol, com a missatger d’un concepte, és l’element que encara avui posa l’accent damunt de l’art. "El título salvó al Tirant lo Blanc de la hoguera". A Kandinsky, en 1910, se li atribueix la primera obra sense títol, i amb el temps s’ha consolidat entre nombrosos artistes.

Sense títol, doncs, com a explosió d’alternatives, però també com a anul·lació de possibilitats. Privar l’obra del nom és com una llengua sense paraules. Jo veig, en canvi, l’art sempre com una reflexió crítica sobre un tema.

L'obra de Joan Sapena situada a la plaça de la Salut de Gandia. / Levante-EMV

Un altre element de l’escultura és la gàbia que l’artista construeix inspirat en la gàbia de pals enreixats on van tancar don Quijote per curar-lo de la seua bogeria provocada pels llibres considerats pertorbadors de l’enginy.

La gàbia com a presó és un factor constitutiu d’una part de les gestes de don Quijote i de la vida de Cervantes, que va viure captiu durant cinc anys a Alger. Continua sent, la llibertat d’expressió, un terreny complex, ple de tensions entre allò que es pot, allò que es deu fer, i allò que es permet dir o mostrar.

D’una banda, l’art és un espai vital per qüestionar, per generar pensament crític, per desafiar els límits socials, polítics i morals, per provocar; tanmateix, també s’observa un augment de la sensibilitat col·lectiva, hui especialment a les xarxes socials, on algunes imatges o discursos poden encara generar cancel·lació i censura.

Que una altra vegada es descriu en el passatge del Quijote quan "se fue a emparedar y tapiar el aposento de los libros".

Dins dels límits, en síntesi, encara avui la llibertat d’expressió no està ni garantida ni perduda, sinó que és un espai en disputa constant.

Si Miguel de Cervantes visquera hui, el 2025, miraria amb inquietud el fet que certs temes o enfocaments provoquen censura, i sens dubte convidaria una vegada més a la ironia i a la sàtira com a instruments per dir l’indicible, creient sempre en el poder de la paraula.