José Miguel Borja, extramuros

El pasado lunes 30 de junio -malditos lunes- un luminoso día de verano, Gandia se cubrió de tristeza, con la noticia de la desaparición de nuestro ilustre vecino, y sin embargo amigo, José Miguel Borja.

Escritor prolífico, director de cine vocacional, fotógrafo de paz, polifacético hasta la extenuación, irreverente, heterodoxo y mordaz. Un gentleman, un “bon vivant”, un provocador impenitente, un encantador de serpientes, un embaucador de proyectos variopintos, con un don de gentes extraordinario, una simpatía a prueba de bombas, una sabiduría enciclopédica sobre la condición humana y una empatía acrisolada. Con sus “Huesos de santo” nos adoctrinó magistralmente.

Pero su obra cumbre fue la presentación de sus libros, que no nos perdíamos nadie, salvo fuerza mayor. En una de ellas repartió bendiciones mejor que un cardenal, en otra se encerró en el salón de plenos del Ayuntamiento con todos los Alcaldes de Gandia, corriendo un peligro mortal, del que salió milagrosamente ileso.

En la de “Como si nada hubiera sucedido” consiguió que su amigo Francisco Brines, elogiase la novela (cuyo título es un verso de un poema suyo), sin haberle dado tiempo a leerla.

“Las naranjas de oro” la presentó en un almacén, y “Lucrecia mi amor” y “El Rey del Azúcar” en el Palacio Ducal, que era como su segunda residencia, pues la leyenda lo hace descendiente de San Francisco de Borja y “se non è vero, è ben trovato”.

Sin duda la que mayor cantidad de textos suyos ha vendido es la Librería Más, que nos sigue proveyendo providencialmente de prensa, en soporte papel, por supuesto, a los últimos adictos.

Por su buen comportamiento cuando aceptó ser miembro del jurado de Flor de Cactus, se le nombró cronista apócrifo del certamen. Ese año se otorgó el XII Premio a Amparo Gual, por su relato “Crónica de un amor solitario”. En su epílogo J. M. Borja escribe: “… convertidos en zurupetos, los tres componentes del jurado levantamos, con la solemnidad que el caso requería, la pertinente acta y, en compañía de un grupo de devotos impulsores de Flor de Cactus, brindamos con champañ”. En realidad lo hicimos con sidra el gaitero, pero J. M. Borja siempre embellecía la realidad.

Y continuaba diciendo: “…pero tras la proclamación del fallo fuí denostado y criticado por la sociedad. Se me expulsó de mis cargos en ayuntamientos, bancos, sociedades anónimas y diputaciones. Me desposeyeron de mis sinecuras y fui reprobado públicamente desde púlpitos, periódicos y emisoras de radio y televisión”. Esos son los riesgos de no tener pelos en la lengua y de no casarse ni con tirios ni con troyanos.

En su despedida, en una Colegiata repleta de admiradores de su vida y obra, con banda sonora de soprano y órgano, y con sentidas palabras entrecortadas de su familia, consiguió su última proeza: la de ser admitido y expulsado del paraíso el mismo día. Afortunadamente extramuros sonaba la música alegre de los saxos, con la que consiguió reconfortarnos a todos. A punto estuvo de obsequiarnos con su famoso “licor del paraíso”. Sé lo que me digo.