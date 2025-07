La noche más terrible que ha pasado la Safor

La comarca de la Safor ha registrado esta noche del lunes las temperaturas mínimas más altas que se recuerdan, como se aprecia de los datos recogidos en la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). No es que se hable ya de noches tropicales, con mínimas que no bajan de los 20 grados, sino que ya ni siquiera bajan de los 25, las consideradas noches tórridas o ecuatoriales, con una extensión nunca antes vista.

Si desde hace quince días las zonas llanas de la comarca, especialmente toda la franja costera, no ha bajado de los 20 grados, en la madrugada de este lunes la mínima más alta de toda la Comunitat Valenciana se ha registrado en Gandia. Concretamente, la estación meteorológica situada en el ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad, ha medido 27,6 grados. De ahí no ha bajado, haciendo insoportable conciliar el sueño porque, además, la temperatura máxima del domingo había sido de más de 36 grados, de manera que las viviendas se recalientan al sol y no llegan a refrescar por la noche.

Pero es que, además, de las 10 temperaturas mínimas más altas de todo el territorio valenciano, ocho lo han sido en municipios de la Safor. Tres estaciones meteorológicas de Gandia, otras dos de Oliva, la de Miramar, la de Benirredrà y una en Tavernes de la Valldigna han registrado más de 26,7 grados de mínima. Las otras dos estaciones de noche más cálida que completan la serie de diez han sido las de Sueca y una situada en la misma ciudad de València.

En estos primeros días de julio se mantiene la tendencia de los últimos de junio, con registros muy por encima de la media para esta época del año. Tanto es así que en zonas altas, como la Llacuna de Villalonga o en el municipio de Barx, han sido varias las jornadas en que los termómetros han superado los 35 grados y no han bajado de los 20, situación que no se producía décadas atrás.

Tanto en la llanura como en las montañas, el análisis conduce a consolidar el rápido proceso de cambio climático que está convirtiendo la Safor en una comarca muy afectada por esa variación al alza de las temperaturas.

Prueba de ello también lo es que la temperatura del agua del mar, en la costa, se haya situado ya en los 27 grados, un registro que impide que las brisas nocturnas puedan refrescar la recalentada tierra tras toda una jornada de sol y temperaturas altísimas.