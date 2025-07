Alarma entre los alcaldes de la Safor y la Marina por el conflicto de los bomberos

Alcaldes de la Safor y la Marina Alta cuyas emergencias se cubren en un primer momento por bomberos adscritos al parque de Oliva, han mostrado su preocupación por las consecuencias que está teniendo el conflicto laboral de la plantilla del Consorcio Provincial con la Diputació de València. De hecho, el parque de Oliva ha permanecido varios días cerrado y el de Gandia se ha cubierto con personal mínimo, a lo que cabe sumar deficiencias en el material con el que trabajan. La grúa de rescates de ocho pisos no ha pasado la ITV y técnicamente está de baja.

El problema con el parque de Oliva no solo repercute a la Safor. Los bomberos de esta base son los primeros advertidos para actuar en esta ciudad, en varios pueblos del sur de la Safor y en localidades de la Marina Alta, como Pego, l’Atzúbia o la Vall de Gallinera, gracias a un convenio entre las diputaciones de València y Alicante, dada la cercanía con esos lugares y la rapidez con la que pueden alcanzar su objetivo. El parque de Oliva se encuentra en la carretera de Pego.

Ante esa situación, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha optado por una presión colegiada frente a la Diputació y ha convocado para el próximo viernes a todos los alcaldes afectados, tanto de la Safor como de la Marina Alta. Pastor ha tomado esta decisión tras reunirse con el representante de la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos de València, Jesús Gómez, y de hablar telefónicamente con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

Según señala la primera autoridad local, Jesús Gómez explicó «la delicada falta de personal en que se encuentra el personal del Consorcio», que ha hecho que la plantilla se plante y se niegue a hacer más horas extra. «Estábamos haciendo una media de 72 o 96 horas en la semana, y esto no se puede soportar», indicó Gómez, que ha situado este problema como el motivo para cerrar algunos parques cada día, porque los efectivos no permiten tenerlos todos abiertos. «Hoy hablamos de Oliva, pero la situación es la misma en toda la provincia de València», y añade que «estamos hablando de la seguridad de las personas, de no poder atender una emergencia o un incendio con los medios necesarios por falta de personal. Y recordamos que estamos en situación de riesgo alto o extremo por incendios forestales».

Desde Oliva se atiende un área donde viven 60.000 personas, que son muchas más en verano, y para adoptar una posición común, en el sentido de presionar para que se busque una solución al conflicto y se normalice un servicio tan fundamental para la integridad de las personas y los bienes, la alcaldesa de Oliva ha convocado a todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios. Será este próximo viernes con el objetivo de coordinar «una respuesta institucional que reclame soluciones urgentes a quienes tiene las competencias». Para dar ese paso, Yolanda Pastor argumenta que es un asunto «prioritario por la seguridad de nuestros municipios».

Críticas en el parque de Gandia

Precisamente ayer altos cargos de Compromís denunciaron ante el parque de bomberos de Gandia que esta situación deja «toda la comarca de la Safor completamente desprotegida ante emergencias».

La diputada en les Corts, Nathalie Torres, la representante en la Diputació, Dolors Gimeno, y las portavoces en los ayuntamientos de Gandia y Oliva, Alícia Izquierdo y Yolanda, Navarro, expusieron que «la incompetencia del Partido Popular y de su diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, nos ha llevado a una situación inédita en que, por primera vez, se cierran parques de bomberos, con el riesgo grave que esto comporta para la seguridad ciudadana».

Esta situación, añadieron, es «especialmente alarmante en plena campaña turística cuando la población de los municipios de la Safor puede sobrepasar los 500.000 habitantes».