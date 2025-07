La Generalitat excluye de la bonificación al transporte público a usuarios de Gandia

Los nuevos abonos al transporte público que se aplican desde el pasado 1 de julio por parte de la Generalitat Valenciana, con dinero propio y del Ministerio de Transportes, discriminan a los usuarios del ferrocarril que cubran el trayecto completo entre las estaciones de Gandia, o de Platja de Gandia, y la ciudad de València.

Lo ha detectado un usuario que puso en conocimiento este hecho al Ministerio de Transportes tras consultar las tarifas de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio y considerar que se trataba de una discriminación.

En concreto, el problema se plantea con la expedición de la tarjeta SUMA, que permite utilizar el servicio de Cercanías de València, el de Metrovalencia y las dos redes de autobuses, tanto la urbana como la metropolitana, que circulan por València y su entorno.

En la información pública de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), dependiente de la Generalitat, queda clara esa discriminación. La bonificación del 40% de la tarifa de la tarjeta SUMA excluye la zona ‘D’ de la red de Cercanías en todas sus líneas. En la comarca de la Safor solo están en la zona ‘D’ las estaciones de Gandia y la Platja, mientras que Xeraco y Tavernes de la Valldigna se encuentran en la ‘C’ y, por lo tanto, los usuarios sí cuentan con la bonificación del 40%.

Lo mismo ocurre con otras líneas de Cercanías. En la zona ‘D’, y, por tanto, sin bonificación, están las estaciones de l’Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada y Moixent, todas ellas en la comarca de la Costera, así como las estaciones de Borriana-Les Alqueries, Vila-real, Almassora y Castelló de la Plana.

Usuarios de renta baja

Así, mientras miles de usuarios del transporte público pagan el 60% de la tarifa para obtener la tarjeta mensual SUMA, los de Gandia, que son miles de personas de la Safor y la Marina Alta, abonan el precio íntegro. Y no es poco dinero. Como figura en la página de la ATMV, un usuario del tren que suba en Xeraco o en Tavernes de la Valldigna paga por la SUMA 52,80 euros al mes con derecho a todas las redes de transporte metropolitano gracias a la bonificación del 40%. En cambio, el uso de esa misma tarjeta cubriendo el itinerario de Cercanías entre Gandia y València cuesta 131 euros. Si la Generalitat hubiese mantenido la misma bonificación, como en el resto de las zonas, esa tarjeta SUMA costaría 78,60 euros, un ahorro más que considerable, y aún más importante teniendo en cuenta que muchos de los beneficiarios son personas de renta baja o media que usan el transporte público en sus desplazamientos para trabajar.

Ante la queja planteada por un usuario, el Ministerio de Transportes ha reaccionado. Atendiendo a que una parte del dinero para cubrir las bonificaciones llegan desde la Administración del Estado, la Secretaría de Transportes y Movilidad Sostenible ha remitido un escrito a la Conselleria de Infraestructuras para que dé explicaciones por lo sucedido.

Desde el ministerio que dirige Óscar Puente se recuerda que en el documento para el convenio que firmó el conseller Vicente Martínez Mus, «no se establece ninguna excepción en la aplicación de los descuentos», de manera que, al menos desde el Gobierno de España, se entendía que «se aplicaría a todos los abonos y títulos multiviaje de los servicios de transporte competencia de la Generalitat, sin especificar salvedades». Por ese motivo, el ministerio ha pedido por escrito las debidas explicaciones a la Generalitat.

«La Generalitat no tiene transporte en la zona ‘D’»

Con relación a esta cuestión, y a requerimiento de este periódico, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat ha señalado que las ayudas previstas en esta orden de bonificación afectan al segundo semestre de este año «en los servicios de transporte público de competencia de la Generalitat».

«La Generalitat no tiene ningún servicio de transporte público de su competencia en la zona ‘D’ del mapa zonal tarifario de ATMV. El único servicio en la zona ‘D’ son los de Renfe de competencia estatal, para los que el Estado en el segundo semestre de 2025 ha suprimido los abonos gratuitos. El Estado tampoco ha establecido un mecanismo para compensar a la Generalitat la utilización de los títulos de integración durante el segundo semestre de 2025 en Renfe».

«En el resto de combinaciones zonales A, B, C, al disponer de servicios transporte de su competencia (MetroValencia y Metrobus) sí se están realizando los descuentos en títulos de integración SUMA, donde, al no ser tecnológicamente posible excluir los servicios de Renfe atendiendo a lo dispuesto en el convenio de integración tarifaria, la Generalitat debe asumir el impacto de la utilización de dichos títulos en Renfe sin la debida compensación por parte del Estado. Es decir, que ya se está asumiendo parte de los cargos de otras zonas que técnicamente no se debería».