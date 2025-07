«Es un insulto que la conselleria diga que el curso no tiene rigor y calidad»

«No vamos a tolerar que se diga que el curso no tiene rigor y calidad. Son profesores con décadas de investigación y en algunos casos referencia académica que han cambiado las líneas de interpretación de la historiografía española». Así se pronuncia Sergio Valero, director del departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València que, junto a Aurelio Martí, han dirigido el seminario «Eixamplar la democràcia? Vessants de l’antifeixisme històric per a portar-les a les aules», incluido en la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG) y vetado por la Conselleria de Educación con el argumento de que «no es de formación genérica», que «la ideología debe estar fuera de las aulas» y que no alcanza el nivel de «calidad y rigor» que requiere la oferta formativa. Ese veto ha llegado en forma de «deshomologación» a efectos de convalidación formativa de los profesores inscritos.

Esos argumentos, señala Sergio Valero, «los habrá dicho un iletrado que no ha leído historia contemporánea de España». «Para mí es un insulto», añade Martí en la conversación con este periódico mantenida durante un receso del curso de la UEG iniciado este lunes, en el que se han matriculado una veintena de personas.

El seminario aborda, fundamentalmente, el periodo europeo que va de la primera a la segunda guerra mundial, cuando surgieron los movimientos fascistas y, en contraposición, el antifascismo. Los expertos que imparten el curso explican a los profesores matriculados cómo tratar en las aulas esos fenómenos sociales y políticos y, sobre todo, cómo esas ideologías, la fascista y la antifascista, logran una amplia penetración entre personas jóvenes. «En definitiva, estamos hablando de historia», sentencia Valero, quien recuerda que, tanto en Francia como en España, en 1936 los movimientos antifascistas instituidos en el Frente Popular, ganaron las elecciones.

Al ser cuestionado sobre los motivos que han llevado a la Conselleria de Educación a decir que esas enseñanzas suponen introducir «la ideología a las aulas» Valero señala que esa es «su visión». «Son ellos», en referencia a los representantes de la Generalitat, «quienes dicen que hablar de antifascismo es hablar de ideología».

«Me ha sorprendido la cancelación de la homologación porque hemos trabajado con el Cefire de Gandia», añade el profesor, que también es responsable de la Càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea de la Universitat de València, y atribuye el veto a alguien «para el que hablar de antifascismo es un problema porque posiblemente mira con ojos fascistas».

«Han cambiado el terreno»

Los dos profesores de la Universitat de València señalan que, en todo caso, la «ideología» del curso se centra en «transmitir valores de ciudadanía crítica, de construcción de la democracia, de pluralidad, de derechos humanos y de igualdad», justamente en un momento, el presente, en que, en España y en el mundo, también se cuestiona la democracia. «Si ya no alcanzamos esos mínimos que en la Europa occidental todos compartíamos desde la segunda guerra mundial, entonces es que los representantes de las instituciones valencianas han cambiado el terreno», señalan, y concluyen que lo ocurrido con este curso es «un ataque al sistema público de enseñanza y a la autonomía universitaria».

Sergio Valero valora que la Universitat de València haya pedido explicaciones a la Generalitat, y considera que, cuando se disponga de esa respuesta, «habrá que dejar claro que nosotros somos la universidad pública, referencia científica y académica».

Respecto a si ven la mano de Vox en todo este asunto, como, por otra parte, han señalado dirigentes del PSPV, Aurelio Martí concluye que «los responsables de este veto están en la Conselleria de Educación» y que «ellos sabrán con quién juegan».