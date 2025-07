Mejor un hasta luego que una despedida

Hoy no es un día cualquiera, se despide un humilde servidor público, se jubila un hombre bueno, un profesional intachable, un compañero leal. Se jubila el oficial Reyes de la Policía Local de Gandia, Tomás Rodríguez Reyes. Se cierra una etapa de entrega, compromiso y amor profundo por el servicio a los demás. Quién sabe si el destino nos dará a ambas partes tener otra oportunidad.

Hablar conmigo es hablar de honor, lealtad, de vocación, de servicio. Es hablar de un profesional que nunca miró hacia otro lado cuando había un problema, sino que me comprometía con firmeza y humanidad, a resolverlo.

He intentado ser un referente, un ejemplo silencioso, pero poderoso de cómo se puede ser útil, eficaz y, al mismo tiempo, profundamente humano.

Mí historia comenzó con fuerza, en una etapa apasionante dentro de los servicios especiales de la Armada, donde serví bajo el mando directo de los Almirantes Don Miguel Morgado Aguirre y Don Eduardo Vila Corpas, Capitanes Generales de la Zona Marítima del Mediterráneo. Observando en todo momento una intachable conducta, disciplina y comportamiento, desempeñando sus cometidos a plena satisfacción del mando. Allí demostró ya la templanza, la disciplina y el sentido del deber que siempre le han acompañado.

En 1989, con la transformación en marcha de la Policía Local de Gandia, di un nuevo paso: me incorporé a una institución en evolución y aporte desde el primer momento mi capacidad, criterio e inspiración. Fui uno de aquellos jóvenes que pronto destacó y motivó a toda una generación de aspirantes, transmitiendo desde el ejemplo la importancia de servir con el corazón a Gandía.

Desde mis primeros destinos, fui conociendo cada rincón del cuerpo, formándome sin descanso y mejorando cada unidad por la que pasó.

También dejo huella en iniciativas sociales, como la creación de la Comisión de Fiestas de San Miguel Arcángel, de la que fue jefe de protocolo en sus primeros años.

En 2011, al ascender a oficial, recibí una orden que marcaría mi legado: reformar la Policía de Barrio. Pasaría a llamarse “Unidad Operativa de Proximidad”, y diseñe 21 objetivos claros que transformarían la vida en nuestros barrios. Escuchó, atendió, se implicó. De ese trabajo surgió una de las acciones más importantes en la historia de nuestra ciudad: la Operación Ajedrez, reescribí los protocolos de actuación.

Tomás Rodríguez Reyes. / Levante-EMV

Gracias a esa visión, Gandia se convirtió en referente nacional en la lucha contra el crimen organizado, logrando recuperar la confianza ciudadana y limpiar nuestras calles de mafias que antes actuaban con total impunidad. Su compromiso, junto a un gran equipo humano y en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, logró lo que parecía imposible. 300 viviendas intervenidas, plantaciones de marihuana, recuperación de artículos robados, incautación de drogas, desarticulación de bandas, detención de un número importante de buscas y captura, y otros acusados de ilícitos penales, incautación de gallos de peleas, perros peligrosos, contrabando de tabaco, prendas falsificadas, etc. Fueron 4 años de defender la legalidad en las calles.

Pero mi labor no se detuvo ahí. Dirige también la Operación Puzzle, otra muestra de su meticulosidad, con la que se detectaron y corrigieron cientos de empadronamientos fraudulentos, garantizando que las ayudas sociales llegaran a quienes realmente las necesitaban. Su empeño fue siempre el mismo: proteger a los más vulnerables y ser justo.

Ni los cambios políticos ni los traslados de destino apagaron mi vocación. Al contrario. Ya fuera al frente de la unidad de Seguridad Ciudadana, de Tráfico o de cualquier otro reto, el Oficial Reyes, como todos me han conocido, ponía el alma, porque la suya es y será siempre alma de patrullero, de servidor del pueblo, de guardián silencioso.

Hoy, mientras me retiro con la satisfacción del deber cumplido, entiendo que dejo un legado profesional: una policía más humana, más eficaz y más cercana. Dejo también una enseñanza que no está en los manuales: se puede ser firme sin perder la ternura, que se puede ser autoridad sin perder la empatía.

Con una carrera iniciada en el siglo XX, en 1989, y culminada en el siglo XXI, en 2025, este profesional ha dedicado su vida al servicio de la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de los más vulnerables. Mi recorrido no solo ha sido extenso en años, sino también en disciplinas, funciones y responsabilidades, demostrando siempre una vocación inquebrantable por estar al lado de su equipo y de su comunidad.

Con el exalcalde Arturo Torró y algunos de sus comañeros. / Levante-EMV

He desempeñado el rol de jefe de servicio de grupo operativo de seguridad ciudadana, mostrando liderazgo y compromiso en cada intervención. Instructor de táctica policial, experto en dispositivos policiales de control, experto técnico en ciberinvestigación en redes e informática, policía judicial, gestor de seguridad y contramedidas con drones, buceador de rescate, escolta, protección de personalidades, especialista en protección de infraestructuras críticas, experto técnico profesional extranjería, fronteras y redes de inmigración, especialista investigador en evidencias digitales y delitos tecnológicos, monitor de educación vial, simulacros de emergencias, profesional en seguridad y emergencias, control de autorizaciones, permisos y tacógrafos, especialista táctico de primeros auxilios, reanimación cardo pulmonar y utilización del desfibrilador, T.P. enfrentamientos armados, incendios en interiores, Gestión medio ambiental, Legislación en Urbanismo, policía administrativa y legislación local, C.T.P armas cortas y largas, etc.

La primera línea ha sido mí lugar de trabajo, en incontables los operativos: cierres de ocio nocturno, controles de alcoholemia, dispositivos de Semana Santa, Fallas, conciertos, carreras populares, atención de urgencias 112 y 092, robos, atracos, riñas, accidentes de tráfico, incendios industriales o portuarios, infartos, menores en riesgo... y un largo etcétera. Siempre al pie del cañón, bajo la lluvia o el calor, con su equipo, codo con codo.

Entre los casos más destacados de mi carrera, se encuentra la detención de dos colaboradores de ETA en los años 90 y, recientemente, un operativo con 12 detenidos en la zona de Venecia, activado a petición del Cuerpo Nacional de Policía. Aquel servicio marcó una jornada crítica que exigió la activación de todos los recursos disponibles, al más puro estilo de las escenas de una película: "Agentes en peligro. Nos tienen rodeados."

Mi capacidad de coordinación y liderazgo quedó especialmente reflejada en episodios como el escape de gas amoniaco en el puerto de Gandia en noviembre de 2021, donde, al frente del Puesto de Mando Avanzado, tomó decisiones clave para proteger a la población. Fue un servicio de alta peligrosidad, con 3 heridos graves, 4 agentes atendidos por inhalación, se resolvió con eficacia y profesionalidad, aunque como suele suceder en la sombra del deber cumplido, sin medallas, pero con el reconocimiento implícito de quienes saben lo que es estar ahí.

No crean que todos estos resultados son solo míos. He sabido rodearme de los mejores profesionales y ellos/as han mostrado sus habilidades para con Gandia, de mis equipos son los resultados.

Existen multitud de servicios y episodios, pero eso lo dejo para tener la oportunidad de escribir un libro en el futuro.

A lo largo de mi carrera he tejido lazos sólidos con todos los cuerpos y servicios: Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, sanitarios, Protección Civil... a todos los considera hermanos en la misión de ayudar, proteger y servir.

He sido testigo de varias corporaciones municipales y ha trabajado con respeto y colaboración con todos los alcaldes y alcaldesas que han gobernado durante más de tres décadas. Mención especial de mi relación profesional y de amistad con el alcalde Arturo Torró, que hoy no podrá acompañarme, la vida es así de dura, desgraciadamente no se encuentra con nosotros.

A mi familia, porque ellos también han sido sufridores en muchas etapas de mi carrera, son mis referentes, alegría e ilusión y apoyo, cada día esperaban mi regreso.

Nos dice que se queda con una frase repetida todos los días en cada briefing: "Lo último que dejamos es el arma reglamentaria, hasta el último segundo, estamos preparados para salir". Ese ha sido siempre nuestro espíritu.

Mí contrato con la lealtad, el honor, el sacrificio y la defensa de los valores constitucionales nació en 1985 con el juramento, y fue reafirmado en 1989 en el despacho del alcalde, con la presencia del secretario general.

No existen las casualidades, Gandia ha tenido un servidor público que siempre ha estado operativo, y así lo demuestran las numerosas felicitaciones y condecoraciones recibidas a lo largo de su carrera.

No quiero dejarme en el tintero el agradecimiento, el apoyo y la profesionalidad que me han dedicado estos últimos años, los inspectores J. F. Mendieta, M. Chofre, y al Oficial Simeón a ellos gracias.

Hoy, tras más de 35 años de entrega, este humilde profesional se despide de la primera línea. Se marcha con la satisfacción del deber cumplido, con el respeto de sus compañeros, y con la huella imborrable de haber hecho de su vida un ejemplo de vocación, servicio y lealtad.

Hoy, 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de mi Armada, quiero finalizar esta carta, con recuerdos a los que se han jubilado, y también a los que no están con nosotros.

Me marcho con la cabeza bien alta, con la satisfacción del deber cumplido, y con la mirada firme, dirigiéndome a los ojos de cada uno de los agentes que han estado a mis órdenes. A ellos y a ellas les aliento a continuar por esta senda profesional, velando por el cumplimiento de la Constitución y siempre al servicio de la ciudadanía.

Gandia, misión cumplida. Gracias a todos.