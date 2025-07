Todos quieren mimar la playa de la Goleta de Tavernes

Un proyecto, un mismo objetivo pero diferentes formas de contarlo. Ese podría ser, de forma muy concisa, el resumen de lo que se está moviendo alrededor de la playa de la Goleta, en Tavernes de la Valldigna, desde hace unos días.

No es ningún secreto que esta zona, ubicada al norte del litoral vallero, es una de las que mayor regresión sufre en todo el litoral de la Comunitat Valenciana. Su situación es muy grave, no solo por el hecho de que los y las bañistas no encuentran espacio en el que situarse, sino porque las olas golpean directamente sobre los edificios ubicados en la primera línea.

En el plazo de una semana tres administraciones han situado el problema en sus agendas. La primera, la más interesada, el propio ayuntamiento. La alcaldesa, Lara Romero, remitía una carta al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que le trasladaba la preocupación y frustración de todo el municipio por la situación de la Goleta y la falta de actuaciones de Costas, llegando a afear que no se hubiera realizado ninguna aportación durante la primavera para paliar la falta de arena de cara al verano.

El pasado jueves, una comitiva vallera, con la propia alcaldesa al frente, acompañada por los tenientes de alcalde Josep Llàcer y Zeus Grau, se desplazaban hasta Madrid para reunirse con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Antes de que acabara esa reunión, la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, anunciaba en un comunicado un proyecto para aportar 170.000 metros cúbicos de arena arrastrada por los temporales al Xúquer. La actuación está prevista para después del verano y será sufragada con fondos autonómicos.

Al día siguiente fue el Gobierno quien contraatacó. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitaba la zona para comprobar la situación de la playa de la Goleta, confirmar la información que el día antes había dado la Generalitat y ampliar detalles al respecto, revelando que la Conselleria de Medio Ambiente solo había solicitado poder reutilizar 20.000 metros cúbicos, cuando los análisis realizados al material permitían llevar a cabo un trasvase mucho mayor para llegar tanto a la Goleta de Tavernes como al Brosquil de Cullera.

Y ayer, de nuevo, visita institucional a la zona. En este caso fue el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien se desplazó hasta la localidad y estuvo acompañado por la alcaldesa, Lara Romero, los tenientes de alcalde Josep Llàcer y Zeus Grau, así como otros ediles y edilas, tanto del Ejecutivo local como del PP. Lo que vino a decir el representante de la Generlitat fue, básicamente, lo que ya se conoce, con la única novedad de que la inversión rondará los 4 millones de euros, que los trabajos arrancarán en septiembre y el detalle, además, de que la aportación no se realizará en la zona de arena, como es habitual, sino en el fondo marino más próximo a la orilla con la previsión de que el oleaje lo deposite en la costa.

El relato de las dos administraciones difiere en el cantidad inicial que se pretendía verter. El Gobierno asegura que la Generalitat solo solicitó 20.000 metros cúbicos para el Brosquil de Cullera, mientras que la Generalitat asegura que fue Costas quien, inicialmente, le impedía utilizar más material y que lo solicitó «reiteradamente».

Martínez Mus aprovechó también para pedir al Gobierno que acelere el proyecto para la regeneración definitiva de la playa de la Goleta, un asunto que está en manos del Miteco desde varios años y que está a la espera de conocer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Una necesidad

Lo importante de las visitas, en todo caso, está en que todas las partes convergen en la necesidad de que se actúe para paliar, en la medida de lo posible, la grave regresión que sufre la Goleta. Eso sí, aunque es cierto que no ha habido reproches de unos hacia otros, se echa de menos un relato más homogéneo e incluso una imagen de unidad entre todas la administraciones por un asunto que preocupa a todas las partes por el impacto tanto ambiental como económico que tiene.

Las competencias en gestión de la costa son del Gobierno, en este caso del Ministerio para la Transición Ecológica, de ahí que toda actuación que se lleve a cabo en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) tengan que contar con la autorización de este organismo. Todos coinciden en que este tipo de soluciones son temporales y el ayuntamiento confía en que durante los próximos meses avance el proyecto definitivo.n