La UE Tavernes cierra otra temporada en verde

La UE Tavernes ha celebrado su Asamblea General anual que supone el cierre oficial a la temporada y el inicio de la próxima. La reunión ha tenido lugar este jueves en trinquete cubierto del polideportivo con la presencia de más de una treintena de aficionados, una buena asistencia si se compara con los cinco socios y socias que acudieron el año anterior.

La reunión fue una balsa de aceite. En el transcurso de la misma, Quique Bosch, que en los últimos años ha sido coordinador del fútbol 11 en trabajo con Salvador Expósito, expusó la situación deportiva de la entidad al final del ejercicio. Ambos dejan el club por asuntos personales y no estarán la próxima temporada.

En lo que respecta a la situación económica, la UE Tavernes sigue presentándose como un club saneado. Durante el último ejercicio, la entidad ha rcibido unos ingresos de 226.485.54 euros por unos gastos de 216.667 euros, lo que se traduce en un balance positivo de 9.818 euros. Además de cerrar la temporada con superávit, el club no tiene deuda.

Los y las asistentes a la asamblea de la UE Tavernes / José Juan

En el plano deportivo, la directiva, a la que se han incoporado nuevas caras que acompañarán al presidente, Toni Hernández, presentó al nuevo director deportivo. Se trata de Edu Alberola "Catxó", persona que lleva años ligada al club y ha entrenado a infinidad de equipos. El nuevo dirigiente explicó la propuesta deportiva del club de cara a la próxima temporada, detalló el número de equipos y presentó a los nuevos coordinadores. En el fútbol 11 toma las riendas Luis Guijarro, mientras que Carlos Gil se hace cargo de los conjuntos de fútbol 8. Por otra parte, se espera continuar con la filialidad del Athlètic La Vall, un asunto que, como explicaron en la asamblea, en este momento está en el aire debido a un error involuntario. El club confía en poder solucionarlo cuanto antes.

El primer equipo

Respecto al primer equipo, la directiva explicó que, en su mayoría, se mantiene básicamente el cuadro de la campaña anterior, que realizó una gran campaña llegando a la última jornada con opciones de ganar la liga y jugar el play-off de ascenso, que finalmente no se pudo lograr al caer derrotado por 3-0 ante el Olímpic de Xàtiva. Se han confirmado, no obstante, las bajas de Aarón Hernández, Vicent Talens, Nacho Lerech y Pedro Moral. Por otra parte, se ha confirmado la incorporación de Jorge Seral y Kyle Davies. El entrenador sigue siendo, una temporada más, Edu Tomaca, con Salva Gómez como su segundo y Jesús Jiménez como preparador físico, que pasará a entrenar también al Cadete A.

Así, la UE Tavernes contará la próxima temporada con un total de 21 equipos, contando con el Athlètic La Vall y los querubines, que no juegan liga. Además contará con un equipo femenino.

La asamblea también aprobó los precios para los pases de la próxima temporada, que quedan de la siguiente forma:

Pase de Honor : 100 €

: 100 € Socio : 80 €,

: 80 €, Jubilado : 50 €,

: 50 €, Abonado : 50 €

: 50 € Pase joven: 25 €

El ayuntamiento estuvo representado por el concejal de Servicios Urbanos, Enrique Cuñat, que es socio del club y ha ejercido también como entrenador durante muchos años.