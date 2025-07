Carta póstuma a mi amigo Sebastián Denia

Querido Sebastián:

Me acaba de decir Andrés que te has ido a buscar a Mariángeles. La verdad es que no me ha extrañado la noticia, pero reconozco que he tenido que dejar lo que estaba haciendo esta mañana tórrida de domingo porque, de pronto, todo ha pasado a ocuparlo tu recuerdo y lo que más me apetece ahora (en realidad, lo único que puedo hacer en este momento) es esto, escribirte; hablar contigo para intentar parar el golpe, aprovechando que ya podemos hacerlo tranquilamente, los dos a solas y sin tener que levantar la voz para que me entiendas, porque ahora me oyes bien.

En esta película sobre nuestros más de 30 años de amistad que me has regalado te veo como un hombre hecho a sí mismo, que vivió con la suficiente edad la posguerra como para recordar bien “los años del hambre”. Tu inteligencia natural y afán de superación te sacaron de la miseria, moral y material, del franquismo y, avanzando como autodidacta por el entonces aún novedoso y siempre proceloso mundo de la publicidad, conseguiste adaptarte prematuramente a las exigencias de un siglo XX, que al sur de los Pirineos comenzaría muy tarde. Creo sinceramente, Sebastián, que en muchas cosas anduviste siempre un par de pasos por delante del tiempo de tu entorno y ese tipo de osadías aquí se suelen pagar con las zancadillas de la envidia. Del precio de la vehemencia, que en alguna ocasión has tenido que pagar, yo también sé algo.

Bien acompañado, conseguiste labrarte una reconocida popularidad en el mundo de los medios de comunicación de masas cuando estos se hallaban todavía en la rampa de lanzamiento; primero en la radio y luego también como corresponsal pionero de RTVE.

Yo entonces aún no te conocía, pero solo me llegan elogios hacia ti de quienes trabajaron contigo por aquellos años en el taller de publicidad o en los estudios de radio. Estoy seguro de que ayudaría mucho tu contrastada capacidad de seducción, pero también sé que eso solo no basta para ganarse el respeto y la admiración de compañeros y colaboradores. Ni tampoco se compra.

Hombre intrépido (como avala tu nómina de accidentes por tierra, mar y aire; tal cual) fuiste también, Sebastián, un verdadero emprendedor, “avant la lettre”, que no es exactamente eso que el neoliberalismo vende ahora a los llamados “centennials” o generación Z (que suena todavía peor) como coartada del sistema -este capitalismo de granujas que, como hombre de bien, tanto odiabas- para desentenderse de sus responsabilidades sociales ante un eventual fracaso de los denominados “nativos digitales”, que más bien resultan ser “huérfanos digitales”, pues nadie les ha enseñado cómo manejarse con esas pantallas que les injertan en las manos antes de aprender a montar en bicicleta. “O tempora, o mores”, Sebastián.

Tú también hubiste de aprender solo la profesión y, salvo lo que te enseñara tu admirado Felipe Cossío del Pomar, fuiste así mismo autodidacta en tu gran pasión, la pintura, a la que tantísimas horas dedicaste -tiempo de paz que regalaste a Mariángles- en casa o recorriendo los rincones de tu amada Gandía y comarca para llevarlos al lienzo. Y, cuando no, te ibas a pescar con la caída de la tarde. Un día, en Xeraco, te llevaste a mi hijo Pablo, quien nunca había visto tan de cerca pescar a nadie. Eras generoso con tu tiempo, que es lo más caro, y tengo la impresión de que habrías sido un gran docente.

Tu sentido del compromiso social no lo malbarataste con soflamas demagógicas de salón, sino involucrándote activamente en la gestión de la cosa pública, desempeñando el cargo de concejal con una dignidad muy por encima de las circunstancias políticas del momento y los niveles éticos al uso. Este ejemplo de compromiso con la comunidad lo renovaste con la donación al Arxiu Històric Municipal de un notable legado literario y gráfico, catalogado como fondo “Denias Publicitat”, que hoy está disponible para uso público. La cultura -venía a decir Machado- es una mercancía tan peculiar que incrementa su caudal y enriquece más a todos cuanto más se reparte. No sé si habías leído esto, pero tú lo practicabas, que es lo importante.

Era evidente, pues se te notaba mucho, que siempre has valorado la amistad como uno de los bienes más preciados que tenemos. Y, sin duda, lo es. Si ahora te reúnes con ellos, como hicimos tantas veces antaño, dale muchos recuerdos a Rafa Oviedo (con quien era un placer disentir), al inquieto y creativo Juan Ignacio Company y a Luis Román, cuyo ejemplo de bonhomía admiro más cada día y no olvido lo que aprendí de sus elocuentes silencios, que se rompían -eso sí- en cuanto se ponía a tiro una melodía, sobre todo si era italiana o de Sinatra. Y entonces tú soltabas el ¡No en quedarem ni un!

Sebastián, has sido un padre orgulloso, con sobrados motivos para serlo y todos ellos objetivos. Te confieso que se me despistan tus nietos, la mitad de los cuales andan desperdigados por el mundo. Pero me consta que todos ellos conservan el distintivo de la matriz Denia-Moreno que han debido mamar: son buenas personas. La verdad es que lo hicisteis bien, muy bien, la Mariángeles y tú.

Por eso, y por muchas más cosas, Sebastián, ha sido un inmenso honor para mí conocerte y un orgullo muy grande que me distinguieras con tu amistad. Te quiero.

Hasta luego, amigo.