Otra avería corta la circulación de trenes Gandia-València

Cientos de usuarios del ferrocarril con origen o destino en Gandia están sufriendo desde primera hora de esta tarde otra de esas jornadas negras. La circulación de convoyes ha quedado suspendida "por falta de suministro eléctrico" entre las estaciones de Gandia y Cullera.

Adif está informando a los viajeros que salen de Gandia y Xeraco, así como a quienes viajan en sentido contrario desde València, que tienen a su disposición un servicio de autobuses para llegar a las estaciones de origen o destino.

Técnicos ferroviarios ya están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible" entre Gandia y Cullera, que forma parte del núcleo de Cercanías de Valencia.

"Es una más, y seguramente no será la última", explica Carlos, que se agolpa junto a decenas de personas para subir al autobús estacionado en Gandia que le llevará a Cullera y que ha partido poco después de las 5 de la tarde. "Es evidente que eso va a generar retrasos", señala otra mujer, que también lamenta la sucesión de incidentes en la circulación ferroviaria entre Gandia y València. "No sabemos a qué hora vamos a llegar a València y a mí me esperan a las 6", cuenta Encarna en esa misma cola.

Desde hace meses, pero especialmente el pasado invierno, las incidencias en la red de Cercanías se suceden casi cada día con retrasos y trenes suspendidos. Eso sin contar el tiempo que permaneció la vía cortada entre Silla y València debido al desastre de la dana del 29 de octubre que se llevó por delante la vía férrea en l'Horta Sud.

A estas molestias se suma que el viaje entre Gandia y València dura una hora y veinte minutos, aproximadamente, debido a las obras que se están llevando a cabo en la vía entre Sollana y Silla y en el túnel de acceso a la estación del Nord de Gandia.