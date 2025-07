La devesa de l'Auir i el riu Xeraco. De passats i de futur

Fa poc hem rebut dues notícies importants pel que fa al futur de la platja de l’Auir: la recuperació d’una antiga devesa arbrada i la decisió provisional d’adjudicar-ne una part a l’Ajuntament de Xeraco.

Sobre la primera qüestió només voldria facilitar un document per contribuir a la valorització del passat i dels arxius que en donen testimoni.

Deixe parlar Manuel Velázquez, administrador del duc de Gandia per l’any 1865. Velázquez era el seu home de confiança en tot el procés d’alienació definitiva de terres i drets d’una casa senyorial en fallida. Abans de vendre, calia informar-se i informar. Segons ens diu, la devesa, que quantifica en unes 2.600 fanecades, "es terreno que en lo antiguo contenía un famoso pinar o bosque y que después se concedió por la casa de Vuestra Excelencia en establecimientos a diferentes familias y que habiéndolos abandonado, volvió a incorporarse en el Patrimonio de su Excelentísima Casa. Cortado el pinar por los enfiteutas [labradores] y desde que estos dejaron las tierras, la casa de VE solo ha sacado de todo él los productos de licencias para estraer broza que se cría en la parte húmeda y para pastos de ganados... y con el fin de ver si se lograba la reposición del pinar se autorizó por la casa de Vuestra Excelencia a esta Administración para la nueva plantación en el pasado año 1861, habiéndose ya verificado en una buena [parte] de él, así de pinos como de chopos, esperanzando razonables productos dentro de breve término del arbolado de esta última clase y que consecutivamente puede renovarse sin que esto embarace para utilizar los rendimientos de los herbajes".

La desembocadura del riu Vaca, a Xeraco, i la platja de l'Auir, amb la platja Nord de Gandia al fons. / Levante-EMV

Pel que fa el tema del riu Xeraco només puc dir que al llarg de la meua vida he tingut alguna discrepància amb la gent de lleis, sobretot notaris, secretaris de jutjat i registradors. El legalisme nominalista d'alguns d'ells és sovint esfereïdor per la prioritat que donen als formalismes o a la jurisprudència i el menyspreu que sovint manifesten per la realitat natural i social.

Tal és el cas, em sembla, en relació a les fites entre Gandia i Xeraco. Sens dubte és un tema, delicat, que mereix molts més estudis i consideracions dels que puc aportar ací però, si més no, manifestaré una opinió entre les possibles.

Segurament deu ser cert que per l'any 1904 el riu Xeraco, o alguns dels seus ramals, desembocaven una mica més al sud que no actualment. Sembla que en aquell moment es va realitzar un fitament de termes que, aleshores, coincidia amb el riu com a línea de demarcació.

Més d'un segle després, quan el riu haurà canviat el seu curs innombrables vegades, sembla que aqueix fitament és un document legal decisiu però que no concideix amb la realitat real i geogràfica. Dic "realitat real" en la mesura que ha estat l'Ajuntament de Gandia el gestor secular de les arenes fins a la vora sud del riu. Fins i tot, abans del segle XIX, les fites de Gandia arribaven a la Valldigna.

I dic realitat geogràfica perquè el riu és el riu i va per on va, malgrat les barroeres actuacions de l'Ajuntament de Xeraco en forçar el moviment de les arenes i de les aigües.

No puc fer ara un estudi detallat dels canvis en el curs del riu o en les nombroses obres hidràuliques que s'hauran fet en els darrers segles. Entre altres coses perquè tal investigació requeriria no solament recursos i temps, sinó també l'accés a l'arxiu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, cosa que és poc menys que impossible per a la majoria dels mortals.

Cal dir que els rius que trevessen les marjals i les arenes de les deveses són extremadament mòbils. Les sorres són rebels per a ser fixades i el mateix mar, les seues tempestes i les seues variacions de nivell no ajuden gens, sinò que contribueixen força a la inestabilitat constant de la costa. Una mudabilitat que ens costa d'acceptar com una tendència ineludible i contradictòria amb els desitjos humans per colonitzar, ocupar i apropiar-se de tot el que hi ha o pot haver.

En conseqüència, marjals i deveses són igualment rebeques a deixar-se 'fixar' jurídicament. Els papers de tota mena d'arxius no deixen de ser uns materials indicatius. Podran ser basament de convencions (acceptades o discutides); però la realitat geogràfica és tant evident que fa vergonya que el riu s'haja d'adaptar al que diuen els papers. Viure per a veure.

Deia Joan Romero en la conferencia inaugural de la Universitat d’Estiu a Gandia que avui vivim en una mena de present continu, sense perspectiva de passat i sense utopies o projectes per al futur. Per això hem volgut fer un tast del passat. Pel que fa el futur l’important és, en efecte, tenir un full de ruta i estratègia. En el cas de l’Auir poden ser perfectament compartits per diferents administracions en el sentit de crear i prendre cura d’un espai natural, el qual será en bona mida fruit de la utopia i l’acció de grups ecologistes i de tota una societat que ha reivindicat l’Auir com a espai no urbanitzat i de fruiment públic. Cal no perdre l’esperança i marcar-se nous reptes per a un espai costaner i una ciutat habitables, amables, on els veïns i la institució municipal hem de marcar el ritme i els camins. Uns camins que han de buscar un equilibri i mesura en el nostre sistema de vida. Hem de ser conscients que el turisme té uns límits (un futur questionat) i que podem ser acollidors amb el turistam en la mida que nosaltres ens trobem bé.