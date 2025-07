Un gironí de Salt i un valencià de Borbotó, guanyadors dels Premis Literaris de Gandia

Miquel Barga, de Salt (Girona) y Eduard Marco, de l'horta de Borbotó (València) són els autors de les obres guanyadores dels Premis Literaris de Gandia 2025. Els guardons han sigut anunciats en roda de premsa per la regidora de Cultura, Balbina Sendra, i pel director de l'Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques, Toni Ordiñana, han anunciat aquest matí les obres guanyadores dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, publicades per Edicions 62 en les modalitats següents.

En concret, el jurat ha otorgat el 47 premi Joanot Martorell de Narrativa a l'obra Eileen. Retrat d'un Matrimoni. La història està ambientada en l'any 1935 i el protagonista és un un jove escriptor anglès, que coneix una divertida jove irlandesa, intel·ligent i amb una sòlida formació acadèmica. Ell, Eric Blair, ja signa amb el pseudònim de George Orwell. Ella, Eileen O’Shaugnessy, és escriptora i poeta. La parella es casa el juny de 1936 i, a finals d’aquell mateix any, Orwell es trasllada a Barcelona per «matar feixistes». Ella hi anirà uns mesos més tard. Miquel Berga ha escrit un relat real sobre una parella única, la vida de la qual es va veure travessada per l’amor i la guerra, les infidelitats i la lleialtat envers la causa de la llibertat, i ofereix, a més, el retrat fascinant d’una dona extraordinària.

El jurat que ha otorgat este premi està format per Xavier Aliaga, Martí Domínguez, Valèria Gaillard i presidit per Pilar Beltran. Es va reunir el 18 de juliol per premiar un llibre que "entrellaça l’aventura personal i el compromís polític de dos escriptors que van viure la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial", com han indicat des de l'Ajuntament de Gandia.

Miquel Berga va nàixer a Salt (Girona) l'any 1952, és professor honorari de literatura anglesa a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha escrit nombrosos estudis sobre literatura anglesa, especialment sobre George Orwell. És autor, entre d’altres títols, d’Un aire anglès (2018) i Una educació (2021). L’any 2019 va publicar Quan la història et crema les mans: Auden i Orwell entre dues guerres. Així mateix, va editar el volum Un hotel a la Costa (2013), de Nancy Johnstone, l’aventura de dos idealistes anglesos embolicats en el remolí de la Guerra Civil que va tenir una continuïtat inesperada en el seu llibre Un país estranger (2024).

63 Premi Ausiàs March de poesia

Per la seua part, el jurat, format per Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Jaume Pont, Simona Škrabec i presidit per Jordi Cornudella, es va reunir també el mateix 18 de juliol i ha atorgat el premi a Eduard Marco per l'obra Colombaire.

Es tracta d' un llibre que gira al voltant d’un doble eix: la malaltia terminal del pare d’una banda, i de l’altra l’afició a la colombicultura, que és també una forma de lligam amb el passat, amb la terra i amb la llengua. Colombaire és, doncs, un llibre molt íntim, però també una reivindicació pública de l’ancestralitat i de la poesia.

Balbina Sendra i Toni Ordiñana / Alex Oltra

Eduard Marco Escamilla (1976) és un poeta, traductor i llaurador de l’horta de Borbotó. Entre 2003 i 2009 va publicar quatre reculls de poemes. Després va venir una dotzena d’anys de silenci, trencat amb un seguit de llibres que han tingut molta repercussió en el nostre món poètic: Ultramarins (2022), L’horta (2022), Citaprèvia (2023) i Dolors (2024).

La Regodira de Cultura, Balbina Sendra, ha felicitat, en primer lloc, els autors guardonats i, alhora, ha agraït com sempre la tasca i professionalitat dels membres dels dos jurats, així com de l’equip tècnic de l’IMAB i d'Edicions 62, “per continuar fent dels nostres premis el referent literari en la nostra llengua. Gandia continua sent una capital literària viva i compromesa, bressol dels clàssics i alhora casa d’algunes de les veus més rellevants del nostre temps en la nostra llengua”.

La regidora ha aprofitat també per informar que en tornar de l'estiu s’anunciarà el nom del guardonat o guardonada amb el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària 2025, “que s’atorga a figures amb una aportació indiscutible a les nostres lletres”.

Les obres guanyadores arribaran a les llibreries el 12 de novembre i l’acte públic i solemne de lliurament dels premis tindrà lloc el mateix mes, el divendres 21 de novembre, com és habitual, dins del marc de la Tardor Literària de Gandia.