El PSPV denuncia "el colapso" de la asistencia sanitaria en Oliva

El Grupo Municipal Socialista de Oliva ha expresado su profunda preocupación por la "crítica situación sanitaria que vive el municipio", derivada según denuncian "de una gestión ineficaz por parte del actual Gobierno Valenciano presidido por Carlos Mazón".

Como se ha venido denunciando últimamente, incluso por parte del Gobierno local que preside la alcaldesa, Yolanda Pastor, los centros de salud de Oliva se enfrentan a una situación de enorme presión por falta de personal médico. Según los datos facilitados este martes por el PSPV olivense, actualmente, hay seis plazas de medicina familiar sin cubrir, además de tres facultativos de vacaciones y uno más libre en guardias, lo que ha llevado a una "carga asistencial insostenible".

En sustitución de ese personal, únicamente se han incorporado dos médicas, lo que ha elevado la ratio a 2.300 pacientes por médico, casi el doble del máximo recomendado de 1.250, concretan los socialistas. Esta presión provoca que cada profesional atienda de media más de 55 pacientes al día, incluyendo urgencias y consultas ordinarias, "lo que impide una atención médica adecuada, personalizada y segura".

A esta situación se suma el hecho de que numerosos ciudadanos no tienen asignado un médico de cabecera desde octubre de 2024, lo que complica el seguimiento de patologías crónicas y colapsa los servicios de urgencias.

Además, se han triplicado las atenciones en mostrador debido a la imposibilidad de obtener cita online o por teléfono, generando largas esperas para personas enfermas, algo que el grupo socialista considera inaceptable.

Coincidiendo con la finalización de las obras del nuevo Centro de Salud del barrio de Sant Francesc, reivindicado durante más de 20 años, el PSPV-PSOE de Oliva denuncia que el actual Gobierno del PP "ha eliminado la previsión de creación de tres nuevas plazas médicas contempladas por el anterior Gobierno del Botànic. En su lugar, pretende trasladar personal del actual centro Jaume Roig al nuevo, lo que, según los socialistas, “desviste a un santo para vestir a otro”, sin aportar una solución real al colapso sanitario.

Asimismo, se ha tenido que recurrir a una vivienda social municipal para alojar a un médico, ante la falta de medios proporcionados por la Conselleria.

El Grupo Socialista subraya que esta situación "no es responsabilidad del personal sanitario, al que reconoce su compromiso y profesionalidad, sino de una gestión autonómica deficiente y alejada de las necesidades reales de municipios como Oliva".

Esta situación ha derivado en la presentación de una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que los socialistas plantean, entre otros acuerdos, la "contratación inmediata de seis médicos de familia para cubrir las plazas vacantes actuales", la reactivación de las tres nuevas plazas previstas para el nuevo centro de Sant Francesc, sin que ello implique traslados desde otros centros, o el refuerzo de especialidades médicas como psicología, psiquiatría y ginecología, y dotación adecuada de medios y personal. También reclaman la mejora urgente del sistema de gestión de citas y atención telefónica, garantizando tiempos de espera razonables.

"No podemos consentir que el Gobierno del PP juegue con la sanidad pública en beneficio de los sectores privados. Se necesitan soluciones de forma urgente e inmediata. No podemos tener a los médicos atendiendo más de 50 personas al día por qué no se puede garantizar la atención personalizada necesaria. Somos personas y nos merecemos una atención y servicio sanitario digno, ha señalado la secretaria general de los socialistas olivense, Ana Morell.