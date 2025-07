L’Auir reneix: restaurar el litoral per a cuidar el futur

En ple segle XXI, quan les conseqüències del canvi climàtic ja són innegables i la pressió urbanística ha transformat bona part del litoral valencià, projectes com el de la restauració dunar de la platja de l’Auir són una alenada d’aire fresc. No només per la seua ambició tècnica o per la inversió pública que suposen, sinó perquè ens recorden que encara som a temps de revertir errors del passat i apostar per un futur més digne, sostenible i natural.

Aquest projecte, que promou el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, és fruit també de l'impuls i el treball continuat de l’Ajuntament de Gandia, especialment des del Departament de Medi Ambient, que ha treballat intensament perquè el disseny i l’enfocament del projecte s’alinearen amb una visió territorial més àmplia i coherent.

D’una connexió trencada a una restauració integral del litoral

El projecte actual a l’Auir no naix del no-res. Té antecedents concrets i una estratègia darrere. El primer pas es va donar amb el projecte de restauració del carrer Ribera Baixa, una actuació impulsada pel Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gandia i executada l’any 2022. Aquella intervenció va permetre restablir la connectivitat ecològica i social entre dos ecosistemes històricament units i després separats per la carretera Nazaret-Oliva: la marjal de la Safor i el sistema de dunes de l’Auir.

Amb aquella actuació, es van posar les bases per a recuperar els fluxos naturals entre la marjal i el litoral, fluxos que havien quedat interromputs durant dècades per l’impacte de l’agricultura intensiva i la fragmentació del territori. Es tractava, per tant, d’una primera fase d’un projecte més ambiciós, que ara es completa amb la restauració integral del sistema dunar. Aquesta visió territorial ha estat impulsada des del consistori amb la voluntat d’afavorir la resiliència ambiental i la integració paisatgística de l’Auir en el conjunt d’infraestructures verdes del municipi.

Un paisatge alterat... però amb capacitat de regenerar-se

Els terrenys on es durà a terme l’actuació —unes 24 hectàrees situades entre el riu Vaca i la platja nord— formen part del Domini Públic Marítim-Terrestre, i van ser expropiats pel Ministeri l’any 2006. Originàriament, aquestes terres formaven part d’un ric sistema dunar, com es pot veure a les ortofotos dels anys 50. Però entre els anys 60 i 70, aquest espai natural fou severament transformat en camps agrícoles de regadiu: s’aplanaren les dunes, s’hi instal·laren infraestructures de reg, i fins i tot es construí una mota per contenir l’embat del mar.

Amb el pas del temps, l’abandonament dels cultius ha donat lloc a un mosaic de parcel·les ermes, plenes de vegetació invasora com la canya (Arundo donax), palmeres ornamentals i restes d’infraestructures obsoletes. Tot plegat, ha generat un entorn degradat, amb problemes d’inseguretat i un accés limitat a la platja.

Una restauració ecològica ambiciosa i necessària

Per tal de revertir aquesta situació, la Direcció General de la Costa i el Mar va encarregar el 2022 a l’empresa pública Tragsatec l’actualització del projecte de restauració dunar redactat inicialment el 2014. L’objectiu principal és recuperar el sistema dunar i el paisatge litoral original, fomentant la biodiversitat, la resiliència davant del canvi climàtic i el gaudi ciutadà d’un espai públic de qualitat.

Les actuacions previstes inclouen: Eliminació de la vegetació invasora i no dunar (cares, palmeres, baladres, etc.); retirada de camins, tanques, infraestructures agrícoles i restes d’asfalt; restauració geomorfològica del sistema dunar i excavació de mallades interdunars; Fixació de les dunes amb empallissades biodegradables i plantació d’espècies autòctones; Reordenació dels accessos amb passarel·les de fusta i camins de grava; Creació d’una via per anar a peu o en bici arbrada de 4 metres d’amplària que connectarà Xeraco i el Grau i adaptació de la séquia existent, amb passos elevats i integració amb el sistema hídric projectat a Ribera Baixa.

Una imatge parcial de la platja de l'Auir de Gandia. / Àlex Oltra

Més que paisatge: una defensa contra el canvi climàtic

Restaurar les dunes no és només una qüestió paisatgística o ambiental: és també una mesura d’adaptació climàtica. Els sistemes dunars actuen com a barrera natural davant les tempestes i la pujada del nivell del mar, protegeixen els aqüífers i donen refugi a espècies amenaçades. A més, aquest projecte actua com a franja d’amortiment entre la ZEPA Marjal de la Safor i el sòl urbanitzable del PGOU, contribuint a preservar la naturalitat del litoral i evitant nous impactes urbanístics.

Un espai per a la ciutadania, la natura i la dignitat

Una de les grans virtuts del projecte és la seua vocació pública i pedagògica. No es tracta només de restaurar un ecosistema, sinó també de fer-lo accessible a la ciutadania d’una manera ordenada i respectuosa. L’Auir deixarà de ser un espai residual per convertir-se en un referent de convivència entre natura i societat. Un lloc per passejar, aprendre, respirar, estimar.

Restaurar l’Auir és, en el fons, un acte de justícia ecològica. Per la natura que ha estat ignorada. Per les generacions futures. I per nosaltres mateixos, que necessitem més que mai espais on el món es conserve salvatge, lliure i viu.

I ara què? El perill que encara planeja

Malgrat aquesta gran fita de restauració, cal alçar la veu sobre un fet preocupant: el sòl immediatament adjacent a la zona d’actuació, fins a la carretera Nazaret-Oliva, continua sent sòl urbanitzable segons l’actual Pla General. És a dir, que en aquest espai, on hauria de créixer una devesa litoral natural —com la del Saler—, encara planeja l’amenaça de l’especulació urbanística.

La nova Llei de DES-Protecció i Ordenació de la Costa de la Generalitat Valenciana assenyala aquest espai com a susceptible de ser conservat, però no resol de manera definitiva la seua protecció efectiva. Per això, és urgent afrontar aquest problema i donar-hi una solució clara: redefinir el planejament urbanístic i consolidar una franja litoral contínua, lliure de ciment, al servei de la natura i de les persones.

Sense aquest pas, la restauració pot quedar com una illa ecològica envoltada d’amenaces. Amb ell, l’Auir esdevindrà un símbol real de reconciliació entre territori i futur.