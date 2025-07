Prohibido el baño en todas las playas vigiladas de la Safor

Miles de personas, en la víspera de Sant Jaume, jornada veraniega por excelencia, no van poder disfrutar de los cerca de treinta kilómetros de playas de la Safor debido a la alerta meteorológica decretada en este jueves. El viento de levante impulsa un intenso oleaje en todas las playas, y después está el riesgo que no se ve, esas corrientes marinas capaces de arrastrar a una persona cuando el agua le llega por encima de la cintura.

En esas condiciones, y como ya era previsible desde primera hora de la mañana, ha habido unanimidad. Todos los equipos de socorrismo y salvamento que operan en el litoral de la Safor han izado la bandera roja, de prohibición. Desde Tavernes de la Valldigna a Oliva, pasando por Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Miramar, Bellreguard y Piles, la escena es la misma y el indicativo supone prohibición de introducirse en el agua. Incluso algunos ayuntamientos pueden multar o las policías locales obligar a los más atrevidos, o imprudentes, a salir del agua por su propia seguridad y por la de los socorristas que tendrían que acudir en su ayuda en caso de necesidad.

Otra cosa es lo que pueda ocurrir en las playas no vigiladas de la Safor, que también las hay, en las que, por su cuenta y riesgo, alguien podría meterse en el agua. Esta situaciones, sin embargo, pueden no acabar bien. Precisamente por estas mismas fechas del año 2023 en un tramo de la playa Marenys de Tavernes de la Valldigna, tres personas fallecieron ahogadas al introducirse sin ningún control. Las corrientes las impulsaron mar adentro y, agotadas, ya no pudieron alcanzar la costa.

La bandera roja, sin embargo, no supone ningún impedimento para quienes quieran acudir a la playa, bien a pasear bien a tumbarse en la arena, pero tampoco eso va a ser muy frecuente en un día como hoy. No solo han bajado las temperaturas, sino que también se han producido algunas precipitaciones, hasta el momento muy moderadas en la Safor, que no invitan a estar en la playa.

La ventaja para el comercio y las visitas

De hecho, a partir de media mañana ya se ha notado el Gandia el efecto que esta situación meteorológica generalmente desata. Muchos turistas o residentes en las playas aprovechan para acudir a la ciudad y conocer sus comercios y su patrimonio monumental. También simplemente para pasear y sumergirse en el día a día de la ciudad. En estas jornadas los "botiguers" y propietarios de bares y restaurantes confiesan que se produce un incremento en las ventas y la afluencia, en parte por quienes, en un día de verano "normal", con sol y calor, estarían tumbados en la playa.

