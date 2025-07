La catastrófica dana «llega» a Oliva, que exige la obra suspendida en 2014

Nadie que en noviembre de 1987 tuviese uso de razón en Oliva ha olvidado la catastrófica inundación que, entre otros cauces, generó el desbordamiento de la rambla de la Gallinera. De hecho, aquel tercer día de ese mes sigue figurando como récord de precipitación en un solo día en España, 817 litros por metro cuadrado, que se midieron en la Cámara Agraria de esta localidad.

Fue a partir de ese desastre cuando el Ministerio de Medio Ambiente diseñó y ejecutó un plan para proteger a Oliva de las riadas. La obra, valorada en 39 millones de euros, se llevó a cabo, pero le faltó una pata muy importante que impide el «correcto funcionamiento» de todo el sistema. Se conectó el río Alfadalí a la rambla de la Gallinera y se prolongó este último cauce hasta el mar porque, aunque parezca increíble, acababa en el trazado de la carretera N-332, inundándola y obligando a cortarla cada dos por tres.

Pero para que Oliva no se inunde más, o al menos se aleje ese riesgo, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la empresa pública Acuamed incluyeron una presa de laminación en la Gallinera, más o menos donde confluye con el término de l’Atzúbia. Y eso es lo que no se ha llevado a cabo.

La presa administrativamente no ha sido desprogramada, pero está claro que nadie tiene interés en ejecutar el proyecto, como lo demuestran los últimos once años en que no se ha avanzado nada.

La dana del pasado 29 de octubre, que arrasó varias comarcas valencianas, con 228 muertos y miles de millones de euros en pérdidas materiales, ha resucitado esa presa de laminación. Asombrados por la dimensión de la catástrofe, Projecte Oliva (PRO), el partido de la alcaldesa Yolanda Pastor, se ha lanzado a reivindicar la presa de laminación en la Gallinera, si cabe con más contundencia.

«La dana del 29 de octubre evidencia la necesidad de ejecutar obras hidráulicas que eviten inundaciones o atenúen los impactos», señala la moción que PRO va a llevar al próximo pleno. El concejal de Urbanismo, Joan Mata, explica a este periódico que en la última comisión con los portavoces municipales se ofreció a que esa iniciativa sea suscrita por el conjunto de los partidos que integran la Corporación municipal, y así parece que va a ser. Es obvio, porque resulta difícil mantener la posición contraria a la de exigir más protección de Oliva frente a riadas, y más aún ante las evidencias de un cambio climático que apunta a sequías más intensas y también a lluvias con una mayor capacidad de causar daños.

La presa de la Gallinera sería, más o menos, como la que la CHJ y Acuamed diseñaron y ejecutaron entre Terrateig y Llocnou de Sant Jeroni para reducir el riesgo de riadas en el Serpis y en su afluente, el Vernissa. Aquel sistema ya ha funcionado en varios episodios de fuertes lluvias.

El problema de la Gallinera, según insiste una y otra vez la Administración, son las garantías de estabilidad de ese muro de hormigón debido a la composición de los terrenos en los que se asentaría. Pero lo cierto es que tampoco nadie ha dicho, al menos documentalmente, que la presa no se puede hacer.

El concejal Joan Mata señala a que es tiempo de actuar y de no dejar pasar más tiempo. Antes lo intentaron otros alcaldes y alcaldesas, pero ahora, una vez se apruebe en el pleno la moción, el ayuntamiento solicitará reuniones directas con responsables de los organismos competentes para que impulsen esta actuación o digan, con documentos en la mano, que no es posible.

Un proyecto que sería antirriadas y antisequías

¿Una presa de laminación de avenidas puede ser también un elemento que evite los efectos de una prolongada sequía? La respuesta a esa pregunta es sí, y Projecte Oliva ha incorporado ese argumento en la moción que se debatirá, y aprobará, para exigir la construcción de la obra paralizada desde hace 11 años.

Porque la presa retendría el agua en fuertes crecidas, soltándola a un ritmo más pausado para evitar el desbordamiento del cauce. Pero en episodios no tan intensos facilitaría la infiltración de agua de lluvia en el subsuelo, justo en un espacio que rodea el gran parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Así, una parte del caudal, en vez de acabar directamente en el mar, llegaría, por acequias, canales y a través de los acuíferos y surgencias subterráneas, hasta ese humedal, uno de los más importantes del litoral mediterráneo.

Otro beneficio sería la recarga de las masas hídricas subterráneas que tan importantes son para garantizar el riego o el suministro urbano. El cambio climático apunta a esos dos escenarios. Más sequías y más lluvias potencialmente catastróficas. Dos razones de mucho peso para avalar las pretensiones del Ayuntamiento de Oliva.