El Club Voleibol Arenas Gandia busca músculo económico y social con la campaña de socios

Con el objetivo de conseguir el músculo económico y social necesario para hacer frente al presupuesto de la nueva temporada, el Club Voleibol Arenas Gandia inicia, un año más, la campaña de socios y socias.

La entidad quiere recursos para unos gastos que en el próximo curso no pueden ser cubiertos con las ayudas de la Fundación Trinidad Alonso, la cual ha decidido cambiar su política de ayudas deportivas, ni con las subvenciones del ayuntamiento gandiense, que no llegan aún a este club al no tener más de cinco años de antigüedad con la denominación del CV Arenas.

De ahí que la directiva haya elegido el lema "Som Poble!!!" como homenaje a todos esos particulares y empresarios de Gandia que hacen posible con su apoyo que un club del Grau, con entrenadores del Grau y jugadores/as del Grau y Gandia, siga compitiendo en la élite de este deporte sin tener que recurrir a entrenadores, ni jugadores/as de fuera.

Además, el club también ha tomado la simbólica decisión de cambiar el lema: esforç i lluita por "La pasión sigue viva!" en reconocimiento a lo difícil que es estar tanto tiempo en lo alto del voleibol no solo local, sino autonómico y nacional.

A partir de hoy toda persona que quiera renovar su pase o adquirir por primera vez el carnet de socio del club solo tiene que dirigirse a la directiva, jugadoras/es o padres/madres del club para solicitarlo o contactar vía redes sociales con la directiva del mismo.

El pase lleva en su parte posterior los logotipos de algunos de los patrocinadores del club, los cuales realizan descuentos a los socios del club si presentan el carnet al comprar o solicitar sus servicios.