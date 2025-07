Quo vadis, COR?

A l’estiu del 2015 em dirigia cap a Xàtiva per a participar en la meua primera assemblea del Consorci V5, conegut popularment per les sigles COR, que agrupa a 93 municipis de les comarques de la Vall d’Aiora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d’Albaida i la Safor, i que per imperatiu legal de la Generalitat, s’encarrega del tractament del fem que produeixen els veïns i veïnes de les comarques esmentades.

Vaig preguntar als que m’acompanyaven en el vehicle –alcaldes socialistes ja veterans en estos menesters- de què anava la cosa. La resposta dels companys em va provocar més dubtes: “Un ens en el qual s’elabora molta paperassa, discutim molt i no arribem mai a cap acord”. Resulta que fins a l’aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, el 2013, el consorci sempre havia estat en mans del PP. Conegut fou l’enfrontament entre Vicente Parra, president del COR i primer tinent alcalde de Xàtiva i el seu company de partit i alcalde, Alfonso Rus, que van acabar com el gat i el gos.

Després de les eleccions del 2015 es conforma en el Consorci una majoria de progrés que dona la presidència al PSPV, Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, però que integra a la resta de partits en representació a les comarques. La Comissió Permanent del COR la formen polítics socialistes, de Compromís, del PP i de Ciudadanos. Com a representant de Gandia m’integre en l’esmentada Permanent i vaig assabentant-me de tota la problemàtica, que es resumeix en el fet que el COR és l’únic consorci de tota la Comunitat Valenciana que no disposa d’una planta pròpia de tractament de residus, la qual cosa determina que el fem dels nostres pobles i ciutats es veja obligat a fer més quilòmetres que els baüls de la Piquer: Guadassuar, Caudete, Algímia d’Alfara, Alacant... el projecte de gestió heretat dels anteriors gestors del PP contemplava una macroplanta en Llanera de Ranes, que havia concitat un total rebuig dels veïns, ecologistes, plataformes ciutadanes locals i dels pobles limítrofs i que era de tot menys sostenible.

Una de les primeres decisions preses pel nou equip directiu del consorci i recolzada pels informes dels tècnics és renunciar a la construcció de la macroplanta de Llanera i elaborar un nou pla de gestió que complisca amb tots els paràmetres de la legislació europea en la matèria. En el període 2015-2023 i amb un total consens per part de totes les forces polítiques es desenvolupa la nova estratègia basada en criteris de sostenibilitat, proximitat i reducció de l’empremta de carboni. Quatre plantes de dimensions més reduïdes substituiran la macroplanta de Llanera. S’acorda ubicar-les en la Vall d’Aiora, la Canal de Navarrés-la Costera, la Vall d’Albaida i la Safor. El pròxim pas és buscar els terrenys que s’adapten a les exigències tècniques i aplegar a consensos polítics i pau social. La planta de bioresidus d’Aiora sembla ser la més avançada de les projectades. Bufali (la Vall d’Albaida) i Vallada (la Canal de Navarrés - la Costera), s’ofereixen també com a candidates. A la Safor no hi ha cap acord, tot i que Oliva havia fet un oferiment per a una possible ubicació en un polígon industrial del seu terme municipal.

El 2023 les eleccions locals i autonòmiques suposen un canvi en la direcció política del consorci. L’alcaldessa de Bellús, Susana Navarro, del PP, accedeix a la presidència al novembre de l’esmentat any. Estem quasi en la meitat de la legislatura i del COR només sabem que ja no té presidenta des del 21 de juliol i que tornem a una macroplanta o a la incineració, perquè la Generalitat encara no ho té clar. Fa no massa temps el Consorci va haver de renunciar a 800.000 euros de subvenció concedits el 2023 per a la construcció de la planta de bioresidus de la Canal de Navarrés, amb fons Next Generation. També hem tingut notícies de l’assignació de 500.000 euros per a la contractació de treballs de consultoria i servicis tècnics per a la redacció d’un nou projecte de gestió. És a dir, la faena del matalafer, fer i desfer.

Mentrestant el rebut del reciclatge –com diuen la majoria dels veïns i veïnes- cada vegada més car. Encara tindrà raó Groucho Marx quan va dir que la política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats.