L'Estiuvers ja està ací: Tota la programació de la cinquena edició

La cinquena edició del Festival de Poesia de Gandia: l’Estiuvers ja està aci. Ho han confirmat la primera tinent d’Alcaldia i regidora de Medi Ambient, i Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, acompanyada del director, coordinador d’Estiuvers, Joan Deusa, en roda de premsa.

Tal com s’ha explicat durant la compareixença, el Festival de Poesia de Gandia, Estiuvers, arriba

Del 8 al 10 d’agost, diversos espais emblemàtics de la ciutat acolliran recitals poètics i propostes escèniques amb algunes de les veus més reconegudes i emergents del panorama literari actual, acompanyades per músics de primer nivell.

Izquierdo ha recordat que les primeres edicions es feien en diversos caps de setmana, però després es va canviar el model i ara concentrem totes les activitats en un sol cap de setmana. "Aquest any tornarem a fer-ho així, del 8 al 10 d’agost, amb tres recitals en diferents espais emblemàtics de la ciutat, combinant visites guiades i recitals perquè la gent pugui gaudir tant del patrimoni com de la cultura".

"Enguany portem dues novetats importants en la ruta patrimonial: l’edifici de l’Escola Pia, que és una de les universitats més antigues d’Europa i que no s’havia inclòs abans, i també el Museu Arqueològic de Gandia, on farem un recital a la sala de dones. A més, repetim l’experiència a l’Alqueria del Duc, a la marjal, que sempre ha estat molt ben valorada", destaca Izquierdo.

Per la seua banda, Deusa ha afirmat que Estiuvers combina poetes de primer nivell amb espectacles renovadors que barregen poesia i música. "Enguany obrirem a l’Escola Pia amb artistes com Àngels Gregori, Carla Fajardo i Adrià Targa, que aporten veus molt potents i diferents dins de la nostra literatura".

"Al Museu farem un espectacle únic amb Maria Sevilla, Anna Pantinat i Shoeg, que és difícil de descriure perquè va més enllà de la poesia tradicional. I per acabar, a l’Alqueria del Duc, tancarem amb un recital íntim de dues poetes valencianes consolidades: Isabel García Canet i Alba Camarasa, amb l’únic acompanyament de la natura, el vent i els ocells", ha finalitzat.

Programació:

Divendres 8 d’agost (19:30 h):

El festival s'inaugura al claustre de les Escoles Pies de Gandia, Antiga Universitat, amb una vetllada que uneix poesia i música. Hi participaran Àngels Gregori, una de les poetes més destacades de la literatura catalana contemporània; Carla Fajardo Martín, autora d’una obra crítica i feminista reconeguda amb premis com el Senyoriu d’Ausiàs March 2024; i Adrià Targa i Ramos, poeta tarragoní guardonat amb els Jocs Florals de Barcelona i el Gabriel Ferrater. La música en directe anirà a càrrec de la saxofonista Clara Juan Soler, formada en clàssic i jazz, amb una sòlida trajectòria internacional i arrel saforenc.

Dissabte 9 d’agost:

El festival proposa una immersió radical en la poesia experimental. A les 19:30 h, la Sala de Dones del Museu MAGA acollirà l’espectacle Palpar, tocar, intentar, una creació a sis mans basada en els poemes del llibre La nit ovípara (Documents Documenta, 2024), de Maria Sevilla Paris, amb la col·laboració de la poeta Anna Pantinat i de l’electrònica Shoeg. El muntatge incorpora instruments com el theremin i sensors de moviment per desplaçar el centre perceptiu de l’espectador i explorar formes de vida humanes i no humanes que s’escapen de les lògiques hegemòniques. Més que un recital, es tracta d’una invocació sensorial que trenca els límits de l’experiència poètica.

Diumenge 10 d’agost:

El festival es trasllada a l’entorn natural de l’Alqueria del Duc per tancar amb una trobada entre dues veus poètiques d’intensa trajectòria: Alba Camarasa, autora de llibres com Corpus i Llet de glacera, i Isabel García Canet, reconeguda amb els principals premis del país, incloent-hi el Premi Octubre 2024 per Els afores. Una vetllada per tornar a la paraula dita sota el cel obert, entre el patrimoni arquitectònic, mediambiental i la memòria històrica.

L’Estiuvers manté la seua essència: oferir activitats gratuïtes i obertes al públic, sense inscripció prèvia. Enguany, en el seu cinquè aniversari, reafirma el seu compromís amb l’accessibilitat cultural, la qualitat literària i la connexió amb el territori, tot explorant formats híbrids i escenaris significatius de la ciutat.

Tots els espectacles aniran precedits d’una visita guiada de l’espai que començarà a les 19:30 h, d’una durada aproximada de 30-40 minuts. Es recomana al públic arribar amb antelació per gaudir dels espais, així com portar aigua, calçat còmode i protecció solar per a l’activitat de diumenge a l’Alqueria del Duc.

Cinc edicions després, Estiuvers continua fidel a la seua vocació: crear una comunitat estiuenca al voltant de la poesia, el paisatge i la bellesa.