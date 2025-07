Vercher, Murcianet i Ibiza, primers finalistes del Trofeu Ajuntament de Xeraco 2025

Vercher, Murcianet i Ibiza són els primers finalistes del Trofeu Ajuntament de Xeraco 2025 de raspall professional en guanyar contra Moltó i Tonet IV en partida sabatera (25-0) la primera semifinal.

La partida d'aquest dilluns no va tindre cap història donat que el trio va ser molt superior. Vercher a la treta va estar clau en la victòria del seu equip ben recolçat per Murcianet i Ibiza. Moltó no va estar a l'alçada en una vesprada molt discreta mentre que Tonet IV va entrar molt poc en joc.

La vesprada va començar amb un primer encontre de jugadors promeses en el qual Vicent i Terrades I van derrotar Artal i Rosen per 25 a 5.

El Trinquet Municipal de Xeraco va registrar una bona entrada de públic en la primera jornada del seu trofeu d'estiu.

Aquest dimarts es juga la segona semifinal del Trofeu Ajuntament de Xeraco 2025 amb Montaner, Brisca i Bossio contra Salelles II, Lorja i J. Planta a les 18.30 hores. Abans es disputarà un primer encontre de promeses: Sales i Rafa contra Sergi i Ferrando.