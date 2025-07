Final decidida en el IV Trofeu Ajuntament de Xeraco de raspall professional

Montaner, Brisca i Bossio han guanyat la segona semifinal del IV Trofeu Ajuntament de Xeraco de raspall professional

per un ajustat 25-20 contra Salelles II, Lorja i J. Planta.

Gran partida la disputada aquest dimarts al trinquet de la localitat de la Safor. El trio de Montaner disputarà la gran final contra Vercher, Murcianet i Ibiza, triomfadors de la primera semifinal davant la parella formada per Moltó i Tonet IV.

La partida pel títol del trofeu de 2025 es jugarà el dilluns 4 d’agost a les 18.30 hores.

La jornada d'aquest dimarts ha començat amb un primer encontre entre jugadors promesa que ha acabat amb la victòria de Sergi i Ferrando davant Sales i Rafa per 25-15.

Per una altra banda, el pilotari xeraquer, Vicent, s'ha quedat fora del Trofeu Ajuntament de Xeraco per lesió. El rest pateix unes molèsties en el seu muscle i no ha pogut jugar aquest dimarts la segona semifinal.

El rest està en mans dels serveis mèdics, que estan fent-li les proves adients per veure l’abast de la seua lesió.