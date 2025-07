IX Cicle Música a la Mar a la platja d'Oliva: Agenda d'actuacions

Un any més, l’Ajuntament d’Oliva presenta un estiu musical a la platja d’Oliva. La regidoria de Música ha organitzat tot un seguit de concerts i actuacions per al mes d’agost dins del IX Cicle Música a la Mar. L'assistència a tots els actes és oberta i per a tots els públics.

La programació prevista és la següent: Divendres dia 1 d'agost, concert "Yo también fui a la EGB" Serà a les 23 hores a la plaça d'Europa, a càrrec de la Banda Simfònica de l'Associació Artístico Musical d'Oliva amb els cantants Ana Simeón i Joan Pastor i sota la direcció musical i artística de Miguel Ángel Grau Martínez. S'interpretaran cançons ben conegudes de grups espanyols com Mecano, Los Secretos, Miguel Ríos, Hombres G, Alaska, La Unión, Loquillo, M-Clan, Gabinete Galigari, o La Guardia.

Diumenge dia 3 d'agost, concert d'estiu Orquestra Clàssica d'Oliva :19.30 h, església Nostra Senyora del Carme. Sota la direcció de Miguel Ángel Grau Martínez

-Divendres dia 8, concert "Megòc Emoticons Tour 2025". 23 h, plaça d’Europa. Concert del Grup Megòc de Música Gòspel i Pop-Rock

-Diumenge dia 10, actuació de la Coral Santa Cecília. A les 20 h, a l’església de Nostra Senyora del Carme

-Dissabte dia 23, actuació Grup de Danses Raval i Vila. Serà a les 19.30 hores a la plaça d'Europa. Amb la participació de Raval i Vila, la Rondalla Herbamel i la Colla de dolçainers i tabaleters Sarabanda d'Oliva

Silvia Castillo, regidora de Música, destaca que "Un estiu més, no podia faltar la cita musical i cultural a la nostra platja, i més tenint una població amb tantes formacions i tradició musical. Tots els estius el nostre Cicle de Música a la Mar té una gran acceptació i un públic nombrós, i enguany no serà diferent. Convide, per tant, a totes i tots, veïns i visitants, a no perdre's cap ni un dels concerts, segurs que tots pagaran la pena".