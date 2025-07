Música tradicional y fado portugués en el Festival Polisònic Gandia

La 36ª edición del Festival Polisònic Gandia se celebra entre el 24 de julio y el 16 de agosto en el jardín de la Casa de la Cultura. Este año están programados cuatro grupos internacionales, procedentes de Portugal, Australia, Camerún y Senegal. Y de estos cuatro grupos, tres de ellos es la única actuación que realizarán en el Estado español. Es una edición también con protagonismo femenino. Tres de los nueve grupos son proyectos liderados por mujeres. El 50% de la gente que asistió el año pasado era de fuera de Gandia y de ese 50% un 25% era público internacional

Este fin de semana hay dos actuaciones previstas. Este viernes, 1 de agosto, a las 21.30 horas sube al escenario el grupo "Hermanos Cubero" para ofrecer una revisión actual de la música tradicional. Las entradas son a 10 y 8 euros.

Hermanos Cubero abren el fin de semana del Polisònic / IVC

Con su singular estética country, "Hermanos Cubero" irrumpieron en la escena musical con su eclecticismo arraigado en la música tradicional. Su notable éxito está basado en dotar de una dimensión contemporánea, tanto a las letras como a las armonías musicales del repertorio folk de Castilla. En su último disco titulado "Cubero bueno, Cubero malo", defienden el arte honesto y atemporal, huyendo de tecnologías y de sonidos que abruman los oídos. Ellos son Quique Cubero (guitarra acústica y voz)) y Roberto Cubero (mandolina y voz).

Este sábado, 2 de agosto, también a las 21.30 horas y con entradas a 10€ y 8€ es el turno de Francisco Moreira, la nova generación del fado portugués.

Moreira es uno de los nombres imprescindibles de la nueva generación de cantantes de fado. Con cuatro discos en el mercado y dotado de una voz melodiosa, desde muy joven ha estado presente en los mejores escenarios de Portugal como el Coliseo do Oporto o la Casa de Música de Lisboa, cantando junto a grandes fadistas como Carminho o Maria da Fé. En 2013 ganó el Gran Premio Nacional de Fado de la Radio Televisión de Portugal. La banda está formada por Francisco Moreira (voz), Mike Martins (guitarra), Rafael Carvalho (viola) y Manuel Vaz da Silva (contrabajo).