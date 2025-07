Potries Music Fest 2025: Democratitzar la cultura entre la població rural

El Potries Music Fest naix l’any 2018 quan el poble de Potries és declarat Capital Cultural Valenciana. La seua creació obedeix a la intenció d’apropar al públic local i visitant unes propostes musicals de qualitat, que normalment sols són accessibles en les ciutats.

L’objectiu és democratitzar la cultura i la música entre la població rural, reforçant l’activitat cultural com a motor de canvi, dinamització i transformació social.

El Potries Music Fest pretén fer valdre l’esforç que tants pobles del món rural fan perquè els seus drets culturals es vegen garantits, des de l’equilibri entre l’apropament de la cultura de ciutat a la qual no es té un fàcil accés i la reivindicació de la cultura de poble i el seu segell de qualitat.

El Potries Music Fest pretén ser una trobada de caràcter intercultural que combina la música amb l’essència mediterrània del poble on se celebra, tant des del punt de vista patrimonial, com ambiental i etnològic.

La variada oferta d’actuacions musicals que es proposa aborda estils musicals ben diversos i amb orígens a tot arreu del món. A més, en algunes ocasions, s’incorporen altres disciplines artístiques a la programació, com les arts plàstiques (ceràmica), la literatura (poesia) o la interpretació del patrimoni arquitectònic des d’on se situen alguns dels espais escènics del festival.

El públic és part essèncial del festival / Ajuntament de Potries

La música és el fil conductor que combina els elements patrimonials i etnològics, com la gastronomia tradicional, construint una proposta que aporte un valor afegit a altres esdeveniments similars. Entre les propostes del festival es podran trobar activitats relacionades amb la gastronomia local o l’ofici tradicional de la ceràmica, així com el descobriment d’edificis i espais del patrimoni local.

L'edició d'enguany se celebra del 7 al 10 d'agost amb actuacions tan diverses com la de "La Terra dels Babaus-El Ball de Sant Vito" que obri la programació o la cantant d'Oliva, "La Maria" amb la que es tanca el cartell.

Ja estan a la venda les entrades i abonaments per al Potries Music Fest 2025. Es pot comprar les entrades per als concerts de manera individual, o adquirir un abonament general per a no perdre's cap proposta. Els menors de 31 anys i els residents a Potries tenen un descompte.

La venda és a la web musicfest.potries.org o a l’Ajuntament de Potries i al Museu. Hi ha més informació a la mateixa web i a les xarxes socials del Potries Music Fest (Facebook i Instagram).