De currículums i de polítics

Malauradament, el prestigi dels polítics i de la política va de capa caiguda, i amb ells, el que és pitjor, la mateixa democràcia. Caldrien un conjunt de moviments regeneradors, des de l’escena pública no partidista (i des dels mateixos partits, si fos possible), que renovaren el sistema i tornaren a fer il·lusionant la participació en els afers públics.

Un dels punts febles dels actuals partits és, sens dubte, la manca d’escrúpols, d’ètica i, ai làs!, de formació. Massa sovint, els bons professionals s’estimen més dedicar-se als “seus” afers i guanyar diners nets, més que no a exposar-se en el circ que avui és, en una mida excessiva, l’escena política.

Amb la qual cosa deixem els aparells dels partits per als més agosarats, els més ‘valents’ i, sovint, els més mediocres i profitosos, sovint desproveïts d’idearis consistents. Cal reconéixer, crec, aquest grau de valor en els que són honrats i altruistes, malgrat tots els malgrats. Els hi ha. Però el perill i la temptació d’eixamplar uns jornals o d’aprofitar-se’n de situacions de privilegi està ahí i cal estar vigilants. Per això, hom suposa, hi ha uns contrapoders. Si per un cas arribaren a “manar” els trumpistes i neofeixistes no vull ni pensar fins a quin punt arribarien a penetrar la corrupció, els falsejaments i la fatxenderia.

Segurament, com a part d’eix agosarament i ‘campetxanisme’ dels que boten a l’escena pública hi ha eixa mescla explosiva de complex per no tenir unes titulacions universitàries (que haurien de donar lluïment i fiabilitat als seus posseïdors) i, d’altra banda, d’atreviment per falsificar currículums.

Ja sabem que entrar en política és lidiar en conflictes d’interessos i dilemes ben fotuts. Per això caldria animar les bones persones competents per participar-hi al temps que fer una bona esporgada entre alguns controladors dels aparells partidistes que semblen, al capdavall, una mescla de llepaculs, generals i oportunistes sense miraments.

Pel camí se’ns apareixen situacions realment de sainet. És ben cert, per exemple, que Josep Maria Àngel, va treballar com a tècnic d’arxiu en la Diputació de València als anys 1980, però també és evident, malauradament, que no hi havia títols d’arxivística. Ni aleshores ni ara mateix (ojo!). Si més no, a la Universitat de València, que a penes ofereix alguna assignatura marginal al si del Grau en Informació i Documentació. Només la UAB (Barcelona) i la Carles III (Madrid) proporcionen estudis oficials en arxivística i gestió documental.

Al País Valencià persistim amb la consegüent desconsideració de la desconeguda i oblidada professió d’arxiver, que sembla ser només visible quan hi ha pel mig un escàndol. Com el que va succeir amb Carles Recio en temps d’Alfonso Rus. I mentrimentres, els arxius, els arxivers i l’arxivística en l’abandó més absolut: valga’m Déu ¡!