El Potries Music Fest combina música, patrimoni i gastronomia

El municipi de Potries torna a ser capital de la cultura amb el seu festival d'estiu: el Potries Music Fest, que es celebra del 7 al 10 d'agost.

El festival arranca este dijous, 7 d’agost, amb «Caamaño & Ameixeiras», un duet gallec que fusiona música i ball tradicional amb un llenguatge propi, emotiu i contemporani. La seua trajectòria destaca tant en l'àmbit nacional com internacional amb arrenjaments vius que conserven l’essència popular. L’actuació és a les 20 hores a la Casa de la Cultura i ja no queden entrades.

El segón dia del Potries Music Fest es divendres, 8 d’agost. A les 12 hores al Parc de la Concòrdia està programat «La terra dels babaus: el ball de Sant Vito». Un viatge ple d’embolics en una terra absurda. Amb enginy i bon humor, descobrirà l’amistat i la força de la tradició. Un espectacle amb titelles, música i rondalles per a tots els públics.

També divendres, a les 19 hores al Museu de Cassoleria d’Àngel Domínguez, es podrà vore una instal·lació sonora experimental de Laura Romero on es recullen els sons del procés ceràmic de Potries: aigua, fang, ferramentes i veus d’artesanes. El resultat és una composició viva amb valor documental i poètic. Una experència sonora pensada per al Museu. Les entrades estan esgotades per la inauguració de divendres però encara en resten per a les repeticions de dissabte i diumenge.

A les 20 hores del divendres, 8 d’agost, a la plaça del Frontó, hi ha un concert de fanfàrria i toc de trompetes. La percussió i les trompetes han estat sempre símbol de poder, comunicació i celebració. Aquest concert trasllada al públic a l’època cerimonial amb una formació clàssica. Un viatge sonor d’història i emocions.

Per tancar el divendres, 8 d’agost, Potries Musical Fest ofereix a les 22 hores Club Saudade + Tast gastronòmic al restaurant Cassoleta. Un projecte musical que uneix la bossa nova i el jazz per a crear una atmòsfera càlida i introspectiva. Inspirat en la saudade portuguesa, transforma la melancolia en bellesa compartida. Aci també s’ha penjat el cartell de «sold out» en haver-se esgotat les entrades.

El dissabte, 9 d’agost, s’encetarà amb «Joan Peiró. El sarau del Music Fest". «Amor Nòmada» és el nou àlbum de Joan Peiró, un viatge autobiogràfic per ritmes i experiències viscudes. La música es converteix en territori comú on el jazz, la rumba i les arrels es donen la mà. El valencià connecta estils i identitats d’arreu del món. L’actuació és gratuïta a les 20 hores a la plaça del País Valencià.

A les 22.30 hores del mateix dissabte, 9 d’agost, serà el torn de «Sons d’Embat», un projecte de folk liderat per Pau Barberà amb musics de diferents territoris. La seua fusió instrumental crea un viatge musical ric, emotiu i vibrant. Un diàleg artístic on cada so té una raó emocional i cultural. Este concert també es d’entrada gratuïta a la plaça del País Valencià.

Diumenge 10 d’agost es tanca el Potries Music Fest ambos dos actuaciones musicals. La primera, a les 12.30 hores a la Casa de la Cultura, protagonitzada per «Helena Ressurreiçao & Bernardo Rambeaud», que proposen un viatge musical per la península ibérica a través de cants emblemàtics. El programa recull obres de Falla, Halffter, Granados, Pessoa, Pacheco i Amàlia Rodrigues. Una proposta rica en emoció, cultura i poesia. Encara resten entrades a la venda.

El colofó al festival té un nom propi: La Maria. La cantant d’Oliva actua les 22 horas al Parc de la Concòrdia. L’olivera presenta «Robina», una experiència sonora que combina música d’arrel amb electrònica, emoció i autenticitat. Acompanyada per una banda excel·lent, transforma la tradició amb un directe potent i detallista. es tracta d’una de les veus més destacades del moment. La Maria ja ha venut 300 entrades i només resten unes poques a la venda.

Continuen a la venda les poques entrades que resten per al Potries Music Fest 2025. Es poden comprar de manera individual. Els abonaments estan esgotats. La venda és a la web musicfest.potries.org. Hi ha més informació a la web i a les xarxes socials del Potries Music Fest