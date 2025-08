Contentos por el triplete pero cabreados con el viento

¿Se puede estar contento y cabreado al mismo tiempo?. Sí. Eso es lo que le pasa al tándem Quique Llopis & Toni Puig tras el Campeonato de España de atletismo disputado en Tarragona.

Destaca el entrenador que "valoramos el haber conseguido el triplete", es decir, el tercer título consecutivo de campeón nacional de los 110 metros vallas, pero "estamos cabreados porque la marca no nos vale por culpa del viento".

Ya lo dijo el propio atleta tras ganar la final del domingo: "me queda un sabor agridulce, pero no puedo hacer nada porque el viento no se puede controlar".

Llopis bajó de los 13 segundos y paró el crono en un registro estratosférico de 12.98. Era la primera vez en la historia del atletismo español que un vallista conseguía esta gesta. Pero el dios del viento no estuvo esta vez de su parte, pues sopló de forma ilegal con +2,3 metros por segundo, por lo que la plusmarca no se puede homologar.

El de Bellreguard dio un auténtico recital. Venció con absoluta superioridad las tres carreras disputadas: eliminatorias (13,75), semifinal (13,09) y final (12,98), logrando el triplete triunfal que buscaba.

Había sido campeón en Torrent (2023) y La Nucia (2024), el año pasado con mejor marca personal incluida (13,09), y en Tarragona partía como gran favorito al ser el nº 1 de las vallas cortas españolas. El de Bellreguard confirmó los pronósticos y subió a lo más alto del podio, pero la marca no le vale.

Por cierto, tras triunfar en la final dio una vuelta de honor al Estadio Natalia Rodríguez de Tarragona para celebrar este nuevo éxito con el público presente, especialmente con su familia y amistades.

El internacional español ha disfrutado de dos días de descanso tras el Nacional y este miércoles reanuda los entrenamientos para preparar el Campeonato del Mundo, que se disputa en Japón del 13 al 21 de septiembre.