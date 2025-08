Remuntada de campions de Montaner, Seve i Bossio en el IV Trofeu Ajuntament de Xeraco

Montaner, Seve i Bossio es proclamen campions del IV Trofeu Ajuntament de Xeraco en guanyar 25-15 davant Vercher, Murcianet i Ibiza en la final que s'ha jugat aquest dilluns al trinquet de la localitat de la Safor.

El trio campió va haver de remuntar per endur-se el títol. Els rojos es posaven per davant per tres jocs i han tingut Val per posar-se 20-00 però els blaus han despertat de la mà d'un gran Seve i s'han endut els cinc jocs seguits per a signar la victòria (15-25).

La vesprada ha estat un èxit en tots els aspectes en un trinquet totalment ple de públic que ha assistit a una gran i emocionant final. Les autoritats locals i els dirigents federatius han lliurat els trofeus i premis als equips triomfador i finalista.

Abans de la partida decisiva s'ha jugat una primera de promeses amb victòria de Vicent i Verdú contra Terrades II i Terrades I per 25-05.