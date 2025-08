El Club de Fútbol Miramar, en la máxima liga autonómica Valenta: rivales y fechas

Marcos Torregrosa continúa como entrenador del Club de Fútbol Miramar femenino amateur, el conjunto de mayor categoría de la Safor que esta próxima temporada continúa en la Liga Comunitat Valenta. Se trata de un grupo único de 16 equipos. La competición será de 30 jornadas en dos vueltas.

Los rivales de este curso deportivo son Odisea CF (Castellón), Rojales CF "A" (Dolores-Alicante), Alqueries CF (Alqueria del Niño Perdido-Castellón), CDFB l'Eliana "B", UD Paterna, UD Castellonense "A" (Castelló de la Ribera-Villanueva de Castellón), Villarreal CF "C", CD At. Aspe "A" (Aspe-Alicante), Levante UD "D", UD Ondarense "A", CFF Martítim "A" (Valencia), Mislata CF "B", Elche CF "C", CF Fénix Moncada "A" y Valencia Féminas CF "C".

El CF Miramar iniciará la Liga Comunitat Valenta 2025-2026 en casa frente al Elche CF "C" el 13-14 de septiembre y disputará su primer partido fuera el fin de semana siguiente en el campo del Mislata CF "B".

El equipo miramarino ha iniciado ya la pretemporada en el Poliesportiu El Molí con vistas al campeonato liguero que, de nuevo, va a ser tan exigente como el anterior por el potencial de los participantes, especialmente los filiales de los clubes de la Comunitat Valenciana de élite.