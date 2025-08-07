Ahora sí: la pista de atletismo de Gandia está cerrada por obras

La pista de atletismo Toni Herreros de Gandia ya está cerrada por obras. La renovación integral de dicha instalación entra, ahora sí, en su segunda fase.

Durante este mes, el próximo de septiembre y, seguramente octubre, no se podrá utilizar la pista, si bien es verdad que los clubes (atletas) usuarios están ahora en plena época de vacaciones. El objetivo sería tener la pista ya completamente remozada en el mes de noviembre.

Se trata de los trabajos más importantes y esperados, valorados en 960.000 euros, porque suponen la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones.

Conviene recordar que la intervención global en la pista se enmarca dentro del "Pla Resol" de mejora de infraestructuras deportivas y se ejecuta bajo el paraguas de la estrategia "Endavant Gandia". En total, la renovación del recinto está licitada por un importe de 1,6 millones de euros.

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el proyecto se divide en dos grandes fases: La primera, cuyos trabajos se iniciaron el pasado mes de abril, incluye la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material». Tiene un presupuesto de 699.000 euros, de los cuales 338.000 son financiados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de los fondos Next Generation, mientras que el resto lo asume el consistorio.

La segunda fase es la ya citada del cambio del tartán. El firme está lógica y realmente deterioriado tras muchos años de uso.