La alcaldesa de Oliva destituye y retira el sueldo a la concejala de los caballos

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, de Projecte Oliva (PRO), ha anunciado la destitución de la concejala Maria Bertomeu, de su propio partido, y la aparta de todas las áreas de gobierno que ostentaba.

Bertomeu era, hasta ahora, uno de los pilares del Gobierno olivense y una de las más próximas colaboradoras de la alcaldesa. No en vano ostentaba las delegaciones de Comunicación e Información, Bienestar Animal, Medio Ambiente y Ciclo Integral del Agua, Juventud e Igualdad y Diversidad.

La decisión de Pastor no ha sorprendido a nadie, e incluso para los grupos de la oposición se ha quedado corta. La alcaldesa responde así a la polémica generada por el hecho de que la pareja de la concejala haya sido designado para la custodia de siete caballos cuyo propietario fue detenido por la Guardia Civil y está acusado de maltrato animal. Ese encargado, además, supuestamente se aprovechó de la paja, la alfalfa y el pienso el ayuntamiento compraba para mantener y cuidar a los animales, revendiéndolo a una tercera persona que, según denunció, ya había pagado al menos mil euros al cuidador.

Otro hecho relevante de este episodio es que en la misma cuadra donde están los siete caballos bajo custodia policial y judicial se han introducido otros animales de otros propietarios que, al mismo tiempo, se habrían aprovechado de los recursos municipales para el mantenimiento, además de vulnerar la debida custodia judicial de los equinos incautados.

Vista la veracidad de los hechos denunciados por un ciudadano que, además, es policía local en otro municipio valenciano, la alcaldesa no ha tenido más remedio que destituir a Maria Bertomeu, a la que también va a dejar sin sueldo. De momento quedará como «concejala rasa» en el grupo de PRO, que es el mayoritario en un gobierno local del que también forman parte dos concejales de UCIN.

Pese a esas evidencias de fraude en la reventa de alfalfa, pienso y paja pagada con dinero público, pese ha quedado constatado que el encargado de los animales está allí por su relación con Maria Bertomeu, y pese a que la alcaldesa ordenó la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil para que investigue si ha habido delitos en este episodio de los caballos, Yolanda Pastor no le ha pedido a la concejala, al menos públicamente, que deje el acta y abandone el ayuntamiento. Esa decisión la guarda para cuando se disponga de las conclusiones de la comisión de investigación que también ha ordenado abrir con el objetivo de aclarar todos los detalles que se han producido alrededor de la custodia de los caballos.