El Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna-Caixa Popular se reanuda en Barx

El Ayuntamiento de Barx organiza la VXI Volta Cross a Barx, cuarta prueba puntuable del VIII Circuit de Carreres Populars Safor-Valldigna-Caixa Popular. Se corre este sábado, día 9 de agosto de 2025, a partir de las 18:00 horas para las carreras infantiles y a las 20.00 horas la absoluta.

El circuito tiene un recorrido mixto por caminos y asfalto con una distancia de 8.476 metros. La línea de salida y llegada estará ubicada frente al parque de la calle Gandia.

Habrá servicio de vestuarios y duchas en el campo de fútbol (avenida Corts Valencianas,22) y en la piscina municipal (Calle Joan Fuster s/n). Habrá servicio de guardarropa también en el gimnasio (junto a meta).

Los dorsales se entregarán en el parque de la calle Gandia (junto a meta) el mismo día de la prueba. Se habilitará una mesa para los corredores inscritos en el Circuit y otra para los que sólo se hayan inscrito en la Cursa de Barx.

Las inscripciones se pueden realizar con tarjeta de crédito en la web: www.crono4sports.es hasta este viernes 8 de agosto a las 12:00 horas. Las inscripciones del día de la prueba tendrán un coste de 10 euros, sin derecho a trofeo. La inscripción de los niños (de benjamín a cadete) es gratuita.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías júniors, seniors y veteranos A, B, C, D, E, F y G, tanto masculino como femenino. También tendrán trofeo los tres primeros clasificados masculino y femenino de la población (empadronados en Barx) que participan en la prueba absoluta sin distinción de categoría.

Con la carrera de Barx se reanuda ahora en agosto el Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna-Caixa Popular, después de las pruebas disputadas en Xeresa, Ador y Simat de la Valldigna durante el pasado mes de julio.