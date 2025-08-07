El concurso musical La Veu Jove ya tiene finalistas
Los grupos Invers, Undergrau y Fardatxo, y los solistas Mark Dayle, Kastle y Jordi León optarán al premio en el evento que se celebrará este viernes en l'Alqueria Laborde de Gandia
Josep Camacho
El Consell dels Joves de Gandia ha anunciado los nombres de los finalistas de La Veu Jove, el concurso musical para promocionar el talento local que se celebrará este viernes, 8 de agosto, a las 20 horas en l’Alqueria Laborde.
Son los grupos Invers, Undergrau y Fardatxo, y los solistas Mark Dayle, Kastle y Jordi León.
Todos ellos con estilos diferentes, voces únicas y muchas ganas de hacer vibrar al público en directo. El ganador actuará en uno de los escenarios de la Fira i Festes. El presentador será el “influencer” Cabrafotuda y habrá una fiesta final a cargo de Krakatoa Show con DJ, regalos, confeti, globos, camisetas y muchas sorpresas más.
Además, durante el evento se celebrará el sorteo para formarse y obtener un carné de conducir entre todos los que optaron a participar.
El concurso forma parte de los actos programados por el Consell dels Joves y el ayuntamiento. El martes 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, el CJG realizará la lectura del manifiesto a mediodía en la plaza Major. A continuación, se llevará a cabo la entrega de premios, tanto para del certamen La Veu Jove como del sorteo del carné de conducir.
