Defensa Animal reprocha la muerte de dos vaquillas en los festejos de Benifairó de la Valldigna

La plataforma antitaurina de la Comunitat Valenciana ha reprochado a las administraciones que sigan utilizando a los animales como diversión, reclamando que todos los veranos mueren animales usados en este tipo de actos. La entidad ha señalado que la primera semana de actos taurinos de Benifairó de la Valldigna, concretamente en la sesión del sábado 26 de julio, una vaquilla murió seguramente a consecuencia de un infarto, según estiman los propios organizadores que vieron desplomarse al animal sobre la arena, de donde ya no se pudo recuperar.

Exactamente, una semana después, durante la suelta de vaquillas, otra empezó a tambalearse por el ruedo, con evidentes signos de haber padecido alguna indisposición y también falleció a los ojos de los asistentes.

"Torturar seres vivos por la diversión de unos pocos demuestra que las administraciones no están a la altura del respeto que los animales merecen como seres sintientes con sus propios intereses de nada tienen que ver con las diferentes y perversas ideas humanas", ha denunciado Diego Nevado, responsable de la plataforma antitaurina de la Comunitat Valenciana.

La entidad ha reclamado el fin de estos actos que todos los años acaban con la muerte de animales y personas, señalando "el maltrato animal que tiene lugar durante los mismos, el coste directo e indirecto de recursos públicos, la vulneración de derechos de la infancia que señaló hasta el comité de derechos del niño de la ONU, las molestias al vecindario o lo que consideran la masculinidad más tóxica y retrógrada".

Por lo tanto, la plataforma reclama a las administraciones que dejen de amparar "actos más propios de la edad de piedra que de una sociedad evolucionada".