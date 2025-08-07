El entrenador de la UE Tavernes: "No tememos a ningún rival y vamos a pelear por estar arriba"

Mucho calor en el primer entrenamiento del equipo amateur de la UE Tavernes a las órdenes de Edu "Tomaca" celebrado este miércoles en el Municipal d'Esports.

Nuevas sensaciones y renovadas ilusiones de cara a una nueva campaña por parte los 25 jugadores que arrancan este nueve curso. La mayoría son el mismo bloque del año anterior, hay dos caras nuevas y destaca la presencia de seis jugadores que han finalizado su etapa en el juvenil y que entrenarán con el equipo para su posible incorporación. Buen ambiente y mucha intensidad en el primer entrene.

El técnico vallero confiesa que "estamos muy ilusionados con la plantilla, las nuevas incorporaciones y los jóvenes, que con mucha ilusión, intentarán ganarse un puesto".

El entrenador tiene claro que el objetivo de esta nueva temporada tras acariciar el ascenso en la anterior es "competir lo máximo y mejor posible. Tenemos unos jugadores que ya han demostrado que están comprometidos con el proyecto en los entrenamientos y partidos y un vestuario unido y brutal. Los nuevos se adaptarán pronto y vamos a luchar por estar arriba".

Sobre la inclusión del equipo en el grupo Norte de la Lliga Comunitat, "Tomaca" piensa que "hay muchos equipos que han militado en categorías superiores. Hemos estudiado muchas plantillas y hay un gran nivel futbolístico con la ventaja de estar cerca de València que tienen muchos jugadores para escoger, pero no tememos a nadie".

El mensaje para la afición es que "nos apoye como siempre con el aliciente de que en esta campaña podrá ver en el Municipal a equipos nuevos. Necesitamos su apoyo porque da muchas alas al equipo.

El preparador "roget" concluye con un deseo y una aseveración: "Que nos respeten las lesiones, ya que nosotros ya haremos todo lo demás".

El primer partido de preparación llega enseguida porque se disputa este viernes, 8 de agosto, en el campo del Manises CF, rival en la Lliga Comunitat. El choque está fijado a las 20 horas.