La Fúmiga completa el cartel del Festival Mediterránea 2025 de Gandia

El Festival Mediterránea 2025 pone "el broche de oro" a su cartel con la incorporación de La Fúmiga, que ofrecerá un concierto gratuito el viernes 15 de agosto, a mediodía, en la plaza Major de Gandia.

La popular banda valenciana, reconocida por su energía en directo y su fusión de ritmos festivos, compartirá jornada con el artista Abril, ya anunciado previamente, en una cita abierta a todos los públicos, destacan los responsables de la cita en un comunicado.

La actuación se enmarca en el ciclo 'Mediterránea al Carrer', que continuará el sábado 16 de agosto, también en horario de mediodía y en la plaza Major, con un espectáculo donde el humor y el pop alternativo serán los protagonistas. Grison, músico, beatboxer y rostro habitual del programa La Resistencia, se subirá al escenario junto al grupo No Som de Seattle, en una propuesta desenfadada y pensada para todos los públicos.

Ese mismo sábado, a partir de las 17 horas, la programación del festival se traslada a los jardines de la Casa de la Marquesa con Mediterránea Kids, el espacio familiar del evento, que contará con las actuaciones de Nika y Matsu y del aclamado cantautor Dani Miquel, una de las voces más queridas del panorama infantil en valenciano. Una tarde diseñada para compartir en familia, con entrada libre y actividades para los más pequeños.

El parque de Ausiàs March acogerá durante las noches del 14, 15 y 16 de agosto los conciertos principales del festival, con un cartelazo que incluye a Mikel Izal, Dani Fernández, Fangoria, La La Love You, Carlos Sadness, Alcalá Norte, Crystal Fighters, entre otros muchos artistas.

Con estas últimas confirmaciones, el Festival Mediterránea "refuerza su carácter multidisciplinar, accesible y para todos los públicos, consolidando a Gandia como un referente cultural del verano mediterráneo", subraya la organización.