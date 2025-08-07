La Generalitat cambia el hospital infanto juvenil de trastornos mentales de Gandia

La Generalitat Valenciana definitivamente ha descartado el hospital infanto juvenil de atención a personas con problemas mentales que se había proyectado en una gran planta baja de la calle Llutxent de Gandia propiedad del ayuntamiento. Ese proyecto fue concebido en la pasada legislatura, fruto de un acuerdo entre el Consell de Ximo Puig y el Ayuntamiento de Gandia. El consistorio cedió la planta baja del edificio y la Conselleria de Sanidad se comprometió a encargarse de habilitar el hospital de atención a trastornos mentales de personas jóvenes, incluyendo los problemas de cualquier tipo de adicción.

Con las elecciones autonómicas de 2023 y la llegada del PP al Consell de la Generalitat, esa actuación se ha ido enfriando hasta el punto de quedar sin efecto. O, para ser más exacto, rebajar su envergadura. El presidente del Consell, Carlos Mazón, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunciaron en su día un cambio de modelo que consiste en la habilitación de salas de atención psiquiátrica infanto juvenil en los propios hospitales públicos, de manera que en Gandia ya sospechaban que el proyecto en la gran planta baja de la calle Llutxent iba a quedar descartado.

La materialización del nuevo plan diseñado por el conseller Gómez para toda la Comunitat Valenciana arrancará a finales de este año en Elx. En esa ciudad abrirá una nueva unidad para tratar trastornos mentales entre personas jóvenes que se incluye en el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027. Precisamente este martes, durante una visita a las instalaciones del hospital ilicitano, el presidente Mazón señaló que este plan permitirá triplicar el número de camas de hospitalización para menores con trastornos mentales en toda la Comunitat Valenciana.

Entre las primeras en atención

Y ha sido en esa visita cuando Carlos Mazón ha despejado dudas sobre el proyecto de Gandia. El jefe del Consell y el conseller Marciano Gómez han detallado que la unidad psiquiátrica infanto juvenil para el área de salud de Gandia se instalará en dependencias ya existentes del hospital Francesc de Borja.

La unidad de Gandia tendrá seis camas, igual número a las previstas en los hospitales de Clínic de València, Alcoi y el antiguo Hospital Militar de València. En el Arnau de Vilanova habrá ocho camas, y se habilitarán doce en el hospital de Sant Joan de Alicante.

«De esta manera, la Comunitat pasará de las 19 camas actuales a 69, por lo que dejaremos de estar en las últimas posiciones de España en dotación hospitalaria de salud mental infanto-juvenil para situarnos entre las tres primeras en atención, en recursos, en camas y en prevención», ha asegurado el presidente de la Generalitat, quien no ha detallado cuándo abrirá la unidad prevista en Gandia.