Llopis: Sé que tengo en mis piernas correr en menos 13 segundos. Tiene que salir el día y ya está".

Quique Llopis Doménech inicia una concentración de 23 días en el CAR Sant Cugat de Barcelona para afinar su forma de cara al Campeonato del Mundo de atletismo, que se disputa en Japón del 13 al 21 de septiembre.

Antes de partir, el campeón y nº 1 de España en los 110 metros vallas reflexiona sobre la marca que pudo ser y no fue en la final del Nacional de Tarragona del pasado fin de semana. Llopis ganó su tercer oro absoluto consecutivo, pero la marca de 12,98 segundos no ha podido ser homologada por exceso de viento a favor.

El vallista del Team Adidas atiende a este periódico antes de iniciar su último entrenamiento en Gandia previo al "stage" de Sant Cugat. Quique acude a realizar una sesión de pesas en el Pabellón de Halterofilia, tras dos días de descanso después de las tres carreras que ha corrido en el Campeonato de España.

Confiesa que "cabreado por lo que ocurrió no he estado en ningún momento porque pienso que hay que poner en valor haber sido capaz de correr por debajo de los 13 segundos, a pesar de que ha sido con exceso de viento a favor"

La marca, añade el atleta de Bellreguard, me da confianza porque ahora ya sé que puedo correr en esos ritmos, que puedo estar en ese crono. Hay que pillar un buen día en el que el viento no sea protagonista o al menos sea viento legal".

Recuerda el deportista que prepara y dirige el técnico gandiense, Toni Puig, que "cuando salgo a correr la semifinal en el Nacional de Tarragona, sobre las 20 horas, me doy cuenta de que sí soplaba bastante fuerte el viento, pero a la hora de la final, a las 21.30, había bajado la intensidad y pensé que ya era legal. Al final no fue así".

Sigue relatando Llopis que "cuando cruzó la meta en la final veo que el panel marca un crono oficioso de 13,01 con viento de 2,3 m/s a favor y enseguida pienso que no valdrá la marca. Después, el tiempo oficial fue de 12,98, pero a mi ya me daba igual porque sabía que la marca no valía"

Destaca también que "después de la semifinal en la que corro con 13,09, que igualaba mi mejor marca de siempre, pensaba que en la final podía bajar de ese tiempo e incluso batir el récord de España (13,04) como objetivo más realista. Al final, hice las dos cosas, pero nada me sirvió".

"Soy consciente", deja claro el deportista de la Safor, "que tengo en mis piernas correr los 110 metros vallas por debajo de los 13 segundos. Es cuestión de que salga el día y ya está. Si lo hago puedo pelear por las medallas o incluso por ser campeón del mundo".

En torno a la concentración en Sant Cugat, Llopis comenta que "es lo mejor para mi. Desde allí también tengo mejor combinación para viajar a Suiza donde tengo que correr las pruebas de la Diamond League".