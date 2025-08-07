Mara Rolli Grau, finalista del Europeo sub20 en los 1.500 metros lisos

Mara Rolli Grau se clasifica para la gran final de los 1.500 metros lisos del Campeonato de Europa de atletismo sub20, que se disputa en Tampere Finlandia.

La atleta de Tavernes de la Valldigna se mete entre las finalistas europeas con uno de los cuatro mejores tiempos de las dos carreras de clasificación (4 minutos, 24 segundos y 60 centésimas).

La mediofondista de la selección española hizo una gran carrera hasta los últimos 300 metros. Lideró la prueba, siempre situada entre las tres primeras, pero se vino abajo físicamente en la recta final y solo pudo ser sexta, quedando eliminada por puestos pero afortunadamente consiguiendo un puesto en la final por tiempos.

Mara Rolli Grau es una atleta formada en el CA la Valldigna, que actualmente milita en el Facsa Playas de Castellón y su entrenador es José Antonio Redolat.

En la primera semifinal corrió la otra representante de España en los 1.500, Claudia Gutiérrez, flamante campeona de España de la distancia, que fue 3ª controlando en todo momento la carrera, dejando hacer a las británicas y guardando fuerzas con un crono de 4,20,99. Lógicamente, también se mete en la final.

La gran final de los 1.500 metros lisos del Europeo sub20 se disputa este sábado, día 9, a las 17.55 horas de España y también podrá seguirse en directo por Teledeporte de RTVE.