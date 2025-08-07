La odisea de un campeón de España en el Mundial de Finlandia

Juan E. Moreno Molina está viviendo una auténtica odisea. El deportista de Tavernes de la Valldigna, campeón de España de tiro olímpico en armas de precisión, no puede participar en el Mundial que se disputa en Finlandia al haberse quedado sin la maleta, las armas y la munición que llevaba con él como material imprescindible para la competición.

Molina se encuentra en la ciudad finlandesa de Oulu, sede del Mundial, a la espera de novedades y con ganas de regresar a casa tras este fiasco.

El tirador vallero explica que había cumplido todos los trámites para ir a Finlandia con toda la ilusión que se puede tener y con opciones de ganar este Mundial, pero todo empieza a torcerse cuando "llegamos al aeropuerto de Barcelona. Ahí empieza el mal sueño. La chica de ventanilla no sabía qué hacer con las armas porque no tenían las pegatinas pertinentes cuando nosotros habíamos cumplimentado el papeleo on line con la Guardia Civil".

Relata Molina que "después nos dicen que la munición, que son balines, no pueden ir con el equipaje de bodega y nos obligan a ponerlo en el carro que se ha perdido. Se llevan el carro y las dos armas para ponerlo en un puesto seguro, según ellos".

Total, añade el de Tavernes que "ahora mismo estamos en Oulu, desde ayer día 6 cuando el campeonato es el sábado, y no sabemos dónde está nuestro equipaje ni el material para competir. Estamos en el hotel sin poder hacer nada".

Además, destaca Molina, "la Federación Española no se ha puesto en contacto con nosotros para nada y en ningún momento. Lo que me apetece es regresar a casa y plantearme si sigo con esto...".

Juan Emilio Moreno Molina fue doble campeón de España de tiro olímpico en la modalidad de rifle de aire precomprimido en 2024. A estos logros hay que sumar en 2024 el subcampeonato en la Lliga de Catalunya, el segundo puesto en la Copa del Rey y una tercera plaza en la Copa Federación Española. En 2025 ha ganado el título de campeón de la Copa del Rey.