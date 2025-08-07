Toda la oposición de Oliva pide a María Bertomeu que deje el acta de concejala

La destitución de Maria Bertomeu de todos los cargos en el Gobierno local de Oliva y la retirada del sueldo, anunciada esta mañana por la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor, no ha convencido a los tres partidos que forman la oposición en este consistorio.

Tanto las portavoces del PSPV, Ana Morell, y de Compromís, Yolanda Navarro, como el del Partido Popular, Germán Salazar, consideran que, tanto por las pruebas existentes como por el comportamiento de Bertomeu, la alcaldesa le tendría que haber exigido el acta a la concejala de su partido y, por lo tanto, que abandonara la Corporación municipal.

Los hechos que esta mañana se han puesto sobre la mesa son la colocación del compañero sentimental de Maria Bertomeu como cuidador de siete caballos que están bajo custodia del Ayuntamiento de Oliva desde que el dueño fuese detenido y acusado de maltrato animal. La segunda derivada es la denuncia de un particular que asegura que el cuidador le revendió pienso, paja y alfalfa adquirida por el Ayuntamiento de Oliva para esos cuatro caballos, lo que podría constituir un fraude a la Administración.

Esta mañana, durante la Junta de Gobierno Local extraordinaria convocada por la alcaldesa para intentar aclarar lo sucedido y anunciar la apertura de una comisión de investigación, se ha podido avanzar muy poco. En primer lugar, porque, como explican Ana Morell, Yolanda Navarro y Germán Salazar, la concejala acusada en todo este asunto sí que ha acudido a la reunión, pero "no ha dicho ni buenos días" y se ha negado reiteradamente a contestar a las preguntas que se le han formulado. En su nombre, era la alcaldesa y otros miembros de Projecte Oliva (PRO) los que se encargaban de dar "vagas aclaraciones" que, en realidad, para los portavoces de la oposición solo han ratificado las irregularidades que se han cometido con el cuidado de esos siete caballos.

Por ese motivo Morell, Navarro y Salazar consideran que la alcaldesa debería haber ido más allá de la simple retirada de las delegaciones y del suelo y haber exigido a Maria Bertomeu el acta de concejala. "Yo he salido peor de lo que he entrado porque han obviado las pruebas del denunciante", indica la portavoz socialista. "La alcaldesa quiere que el problema se enfríe y pasar página cuando ni siquiera ha ordenado que se releve al cuidador implicado en este asunto", añade la portavoz de Compromís. "La reunión ha sido un auténtico postureo, a la inmensa mayoría de las preguntas han contestado con un lacónico no sabemos nada'", concluye el líder del Partido Popular en el ayuntamiento. Germán Salazar añade que, en su opinión, ha quedado constatado que Maria Bertomeu ha mentido y, por tanto, "lo honroso habría sido dimitir de sus cargos y dejar el acta de concejala".

No tan contundente se ha mostrado Salvador Llopis, líder de UCIN y socio de PRO en el Gobierno local. No solo señala que la alcaldesa y PRO "han gestionado muy mal" este enredo con posibles consecuencias judiciales, sino que se desvincula de las decisiones que su socio de gobierno ha anunciado sobre Maria Bertomeu. "A nosotros nadie nos ha pedido opinión sobre lo que tenía que hacer". Preguntado por si considera que Bertomeu debería dejar el ayuntamiento, Llopis evita responder para no tensar una cuerda que, de romperse, podría acabar dinamitando el Gobierno local, y dice que su exigencia es que se investigue todo hasta el final. A partir de las conclusiones, tomarán la decisión sobre si la concejala debe dejar el consistorio.