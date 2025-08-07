El PSOE de Gandia replica al PP con los hechos consumados del "Plan Resol"

El concejal de Deportes de Gandia responde a las críticas del PP en cuanto a la situación de las instalaciones deportivas municipales.

Jesús Naveiro argumenta que "este gobierno tiene tenemos un plan trazado, el Plan Resol, y estamos cumpliéndolo. Esto es lo que incomoda a los señores del PP. Durante los últimos 2 años se han invertido más de 6 millones de euros. Y continuaremos en esta línea, porque la apuesta por el deporte de este gobierno es clara.

El edil socialista recuerda que "en los últimos meses hemos mejorado las dos piscinas del polideportivo; el pabellón municipal; el pabellón de halterofilia; la modernización del estadio Guillermo Olagüe y de los campos de fútbol de Roís de Corella y Fort Llopis; la renovación del campo de béisbol y de las pistas de tenis, entre otros...sin olvidar que ya tenemos en marcha la segunda fase de la renovación integral de la pista municipal de atletismo que contempla la instalación de un nuevo tartán de última generación, con un presupuesto de 960.000 euros".

Apunta Naveiro que "no es casual la estrategia de crítica continua, muchas veces infundada, que está llevando a cabo el PP de Gandia en materia de deportes, tratando de contrarrestar a este Gobierno local, cuando precisamente ahora se está haciendo la mayor inversión en la ciudad a través del Plan Resol".

Por lo que respecta a las relaciones que "mantenemos con los clubs deportivos, estamos en continuo contacto con ellos y trabajamos para buscar las mejores soluciones a sus peticiones. El problema del Partido Popular es que quiere desviar la atención de la cantidad de actuaciones que se están haciendo ahora mismo en el ámbito del deporte" destaca el concejal.

"Somos conscientes de que en Gandia existen muchas entidades y clubes deportivos, y que las necesidades son muy diversas, pero consideramos que el trabajo está dando sus frutos y esto es un hecho objetivo e incontestable", concluye Jesús Naveiro.