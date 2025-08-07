La reina del rock africano y el mítico batería Pepe Sánchez, en el Festival Polisònic de Gandia

Continúa el Festival Internacional Polisònic en el jardín de la Casa de Cultura de Gandia con dos conciertos previstos para este fin de semana.

Este viernes día 8 será el turno de la cantante camerunesa Valerie Ekoume, considerada como uno de los talentos más prometedores y queridos de África. Durante 8 años formó parte de la banda de Manu Dibango y su estilo combina los sonidos tradicionales de Camerún con el rock y el pop. Con su increíble voz, sus enérgicos bailes, su poderosa y alegre presencia y su colorido estilo, Valérie Ékoumé es la reina actual del sonido afropop.

El sábado día 9 actuará Pepe Sánchez, uno de los bateristas más relevantes de la música española. Con una carrera de más de 60 años de dedicación y virtuosismo, ha sido conocido por ser miembro de la Orquesta de Radio Televisión Española, además de haber acompañado a artistas como Barry White, Barbra Streisand o Diana Ross, entre otros muchos. Con esta gira de despedida, Pepe deja los escenarios ofreciendo, con su batería, un viaje sonoro por los grandes momentos de su exitosa trayectoria.

Ambos conciertos están previstos a las 21.30 horas y las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Instanticket, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Jove o de Pensionista.