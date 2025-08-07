Tavernes de la Valldigna, a un mes de sus fiestas mayores: Esta es la programación

Tavernes de la Valldigna se prepara para sus fiestas mayores, que este año se celebran del 11 al 21 de septiembre. El público podrá disfrutar de espectáculos para todos los públicos y de música de gran formato.

Entre los anuncios destacan un concierto de Francisco, el espectáculo 'Libérate' de homenaje a El Titi, el artista Dani Miquel, el cómic Miki Dkai o las orquestas Montecarlo y Phanter Show

Las fiestas incluyen actividades tradicionales como el festival de charangas, el concurso de disfraces y de calles engalanadas, la fiesta de música remember, el concierto de la SIUM y la actuación del Grup de Balls Populars La Vall de Tavernes.

La alcaldesa de Tavernes de Valldigna, Lara Romero, y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, han presentado la programación completa de las fiestas de 2025. Un cartel con medio centenar de propuestas para público de todas las edades y con música de gran formato con "Del Poble Fest". Se celebrarán del 11 al 21 de septiembre y se iniciarán, tras el éxito del año pasado, con el pregón a cargo del Grup de Teatre de las Persones Majors que dará inicio a 11 días intensos de actividades.

Dani Miquel atraerá la atención del público infantil / Levante-EMV

El primer fin de semana, la ciudad acogerá el festival "Del Poble Fest" con Melendi como cabeza de cartel, además de otros artistas y grupos como Pignoise, Los Secretos, Álex Ubago, Tacho, Maldita Nerea, Café Quijano, Isabel Aaiún, Rulo y la Contrabanda, Buhos y la orquesta Seven Craven.

El sábado 13 de septiembre empezará con el festival de charangas, a mediodía tendrá lugar la mascletà y se completará la jornada con la fiesta remember y por la noche será el turno del Grup de Balls Populars La Vall de Tavernes.

El domingo será el día de color en la localidad con el concurso de calles engalanadas, actividades para los más pequeños con el concierto de Dani Miquel y la plaza Major se llenará para disfrutar del concierto de la SIUM (Sociedad Instructiva Unión Musical) de Tavernes de la Valldigna, además del musical The Talent.

A lo largo de la semana el público podrá disfrutar el jueves en la plaza Major del concierto del cantante Francisco, que regresa a Tavernes tras la visita sorpresa de la "Crida" de Fallas, además del espectáculo 'Libérate' de homenaje a El Titi (miércoles 17), el monólogo de Miki Dkai (domingo 21) o las actuaciones de las escuelas de danza Al-Digna y Feel Dance (martes 16).

La Nit de las Paelles contará con la verbena de la orquesta Montecarlo, mientras que la noche de disfraces la fiesta será con la orquesta Phanter Show en la plaza Major, la fiesta Bendita Locura en la calle Nou y Wasoneo party en el recinto de conciertos Vergeret. Tres ubicaciones con tres ambientes distintos para cualquier tipo de público.

Francisco vuelve a Tavernes, ahora en concierto / Levante-EMV

Entre los actos previstos se encuentran los tradicionales como la "Baixà" y la "Pujà" del Crist de la Sang o la procesión de la Divina Aurora y actividades como la vuelta de motos clásicas, atletismo infantil, la paella de la Gent Major con la actuación de Iván Sánchez, la feria senegalesa, que este año repite y la ofrenda a la Virgen de Lourdes y los disfraces infantiles o el baile de disfraces en la plaza Major. Unas fiestas de 2025 que finalizarán con el castillo de fuegos artificiales en la noche del 21 de septiembre.

La alcaldesa destaca que el Ayuntamiento "ha programado las actividades atendiendo a todas las sensibilidades, gente joven, mayor y en especial a las familias, pero también con propuestas para que venga la gente a Tavernes a conocer nuestras tradiciones, virtudes y bondades ya ver cómo estamos transformando el pueblo".

Cartel oficial de las fiestas con las actividades previstas / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Lara Romero también subraya la propuesta musical de gran formato que se estrena este año con el festival "Del Poble Fest" con artistas referentes que mostrarán una amalgama muy diferente de edades con grupos más actuales para gente joven o para otra gente que mire con nostalgia grupos que han marcado el pasado

Por su parte, el concejal de Fiestas, Carlos Torres, ha hecho un repaso de la programación insistiendo en que la idea principal siempre ha sido "ofrecer unas actividades que cubran los gustos de público de todas las edades. Seguimos en el formato de éxito tradicional de las fiestas mayores, manteniendo las actividades que más gustan a los vecinos y las vecinas".