Villalonga asume con recursos propios el centro de día para personas mayores

El Ayuntamiento de Villalonga ha constatado que si quiere disponer de un centro de día para personas mayores, algo que todos los partidos consideran una necesidad, tendrá que promoverla y buscar financiación propia.

El departamento de Servicios Sociales de la Generalitat ha dejado claro, durante una reunión con el alcalde, Juanjo Sanchis, que si el proyecto sigue adelante podrán acceder a ayudas de la Administración autonómica, pero siempre dentro de los programas dirigidos a todos los ayuntamientos y en régimen de pública concurrencia. Eso se traduce en que tiene que ser el ayuntamiento quien se encargue de la mayor parte del dinero necesario.

Hubo un tiempo, durante la pasada legislatura, en que el Consell del Botànic, y más concretamente la vicepresidenta Mónica Oltra, anunció la construcción con recursos públicos de residencias y centros de día en numerosas localidades. Aquello se llamó Pla Convivint que, como tantos otros programas, se esfumó con la nueva administración del PP.

Juanjo Sanchis ha señalado a este periódico que, pese a todo, el Gobierno de Villalonga quiere seguir con el proyecto. «Es una auténtica necesidad, una demanda histórica en nuestra población y todos los partidos políticos lo llevaban en su programa electoral», indica el alcalde.

Así, a partir del anteproyecto que ha sido diseñado, el ayuntamiento va a poner los primeros cien mil euros para la redacción del proyecto constructivo. Afortunadamente, el consistorio está saneado económicamente y considera que esta es una actuación que, en el menor tiempo posible, debe construirse para dar servicio a la población.

Lo que todavía se desconoce es cómo se hará. Una de las posibilidades es acceder a las ayudas que la Generalitat pueda aprobar, que podrían alcanzar un máximo de 750.000 euros, y, el resto, que salga de las arcas municipales. La otra fórmula pasa por ceder el solar municipal a una empresa para que construya el centro de día y lo gestione en régimen de concesión.

El centro de día que Villalonga ha proyectado contaría con cincuenta plazas. En ese lugar podrían permanecer las personas mayores durante toda la jornada, regresando a sus domicilios durante la noche. No está previsto el régimen de residencia.

El solar donde se levantaría se encuentra en la avenida de Blasco Ibáñez, justo al lado de la factoría de Dulcesol, que está perfectamente integrado en la trama urbana de Villalonga.