Un cap de setmana d'autèntica passió musical al Potries Music Fest
El festival comença amb un "sold out" i només queden entrades per a una actuació del diumenge
Salva Talens Carbó
El municipi de Potries torna a ser capital de la cultura amb el Potries Music Fest, que es celebra del 7 al 10 d'agost. Aquest dijous ha començat el festival amb el concert del duo gallec "Caamaño&Ameixeiras" que ha omplit la Casa de la Cultura de gom a gom, amb un aforament de 160 espectadors. Ha estat un espectacle de fusió amb música i ball tradicional amb un llenguatge propi, emotiu i contemporani.
El festival es viu amb la màxima passió al municipi saforenc i la resta de la comarca i prova d'això és que la pràctica totalitat de les entrades ja s'han venut.
S'ha penjat el cartell de "sold out" de tots els concerts, excepte el del diumenge a les 12:30 hores que protagonitzaran "Helena Ressurreiçao i Bernardo Rambeaud". La cantant d'Oliva, La Maria també ha fet "sold out" amb 400 entrades venudes per al seu concert de diumenge nit.
El segon dia del Potries Music Fest és aquest divendres, 8 d’agost. A les 12 hores al Parc de la Concòrdia està programat «La terra dels babaus: el ball de Sant Vito». També divendres, a les 19 hores al Museu de Cassoleria d’Àngel Domínguez, es podrà veure una instal·lació sonora experimental de Laura Romero on es recullen els sons del procés ceràmic de Potries: aigua, fang, ferramentes i veus d’artesanes. A les 20 hores del divendres, 8 d’agost, a la plaça del Frontó, hi ha un concert de fanfàrria i toc de trompetes. Per tancar el divendres, 8 d’agost, Potries Musical Fest ofereix a les 22 hores Club Saudade + Tast gastronòmic al restaurant Cassoleta.
El dissabte, 9 d’agost, s’encetarà amb «Joan Peiró. El sarau del Music Fest". L’actuació és gratuïta a les 20 hores a la plaça del País Valencià.A les 22.30 hores del mateix dissabte serà el torn de «Sons d’Embat". Este concert també és d’entrada gratuïta a la plaça del País Valencià.
Diumenge 10 d’agost es tanca el Potries Music Fest amb dos actuacions musicals. La primera, a les 12.30 hores a la Casa de la Cultura, protagonitzada per «Helena Ressurreiçao & Bernardo Rambeaud». El colofó al festival té un nom propi: La Maria. La cantant d’Oliva actua les 22 hores al Parc de la Concòrdia.
