Se consuma el relevo en la presidencia del Club Atletisme Gandia Alpesa

El Club Atletisme Gandia Alpesa cambia de presidente y, por ende, la composición de su junta directiva. Natxo Benítez deja el cargo de máximo dirigente, que ha ostentado desde el día en que nació el club, hace ahora siete años. Su puesto lo ocupa Quino Borredà, ratificado por la última asamblea de socios.

Se trata de un club en el que ha militado el internacional, Quique Llopis, y continúa el entrenador del atleta de Bellreguard y coordinador de relevos de la Real Federación Española de Atletismo, Toni Puig.

Recuerda el hasta ahora presidente que "éramos mos 40-50 socios y ahora 150, "destacando que "nuestro objetivo siempre ha sido el fomento del atletismo en todos sus sectores. Tenemos deportistas federados prácticamente en todas las categorías, se ha creado una sección de trail en 2022 (la más numerosa del club con 60 licencias), contamos con campeones de España de la especialidad, además de contar con más entrenadores y mejor preparados, una gran oferta de entrenamientos en pista y, todo ello, sin olvidar el grupo de atletas populares".

La salud del club, según Natxo Benítez, es buena, tanto social como deportiva y económicamente. Yo diría que es más que sana, gracias, también, a un crecimiento gradual".

Reconoce el ya ex presidente que "no podemos obviar que hemos sufrido en alguna época, pero nos hemos entregado a tope para solucionar los problemas y aquí estamos. El secreto ha sido reinventarnos para revalorizar el club".

El CA Gandia es un club solvente con ganas de crecer y Alpesa es su actual patrocinador desde el año 2022. El hasta ahora presidente y el nuevo se han reunido recientemente con el gerente de la empresa, Javier Altur, para ofrecerle el parte de novedades en la estructura interna del club.

Natxo Benítez entiende que ya es hora del relevo al frente del club: "mi etapa finaliza aquí y considero que debo entregar el testigo de la presidencia". Además, confirma que seguirá en la nueva junta como responsable de la sección de trail y Quino Borredà pasa a ser presidente tras la última asamblea de socios.